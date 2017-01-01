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Резинки и шарики: Эксперимент блогеров по созданию необычного механизма

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Машину Голдберга создали из резинок и брусков.
Машина Голдберга
Машина Голдберга
Скриншот видео

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Посмотрите на новую невероятную машину Руба Голдберга, созданную автором YouTube-канала Kaplamino.

Машиной Руба Голдберга называется устройство, состоящее из множества механизмов и выполняющее очень простое действие чрезвычайно сложным образом, через длинную последовательность взаимодействий по "принципу домино".

Резинки и шарики: Эксперимент блогеров по созданию необы...
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Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.

 

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Теги: эксперименты, видео
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