Резинки и шарики: Эксперимент блогеров по созданию необычного механизма

Машину Голдберга создали из резинок и брусков.

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Посмотрите на новую невероятную машину Руба Голдберга, созданную автором YouTube-канала Kaplamino.

Машиной Руба Голдберга называется устройство, состоящее из множества механизмов и выполняющее очень простое действие чрезвычайно сложным образом, через длинную последовательность взаимодействий по "принципу домино".

Резинки и шарики: Эксперимент блогеров по созданию необы... 0:00 / 00:44

Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.