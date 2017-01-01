Резинки и шарики: Эксперимент блогеров по созданию необычного механизма
Машину Голдберга создали из резинок и брусков.
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Посмотрите на новую невероятную машину Руба Голдберга, созданную автором YouTube-канала Kaplamino.
Машиной Руба Голдберга называется устройство, состоящее из множества механизмов и выполняющее очень простое действие чрезвычайно сложным образом, через длинную последовательность взаимодействий по "принципу домино".
Резинки и шарики: Эксперимент блогеров по созданию необы...
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Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.
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