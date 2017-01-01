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В новой прошивке Xiaomi появится камера от Google

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В MIUI 10 появится приложение Google .
Камера Google будет в новой прошивке
Камера Google будет в новой прошивке

Официальное приложение Google для камеры является предустановленным на смартфонах Google Pixel, однако его можно также установить на некоторые смартфоны других производителей.

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Однако для того, чтобы установить Google Camera на смартфоны Xiaomi, необходима поддержка HAL3, для чего пользователям нужно сначала установить Root-доступ.

На выходных на официальной страничке разработчиков MIUI появилась информация о том, что новая версия прошивки MIUI 10 11.8 будет поддерживать HAL3 по-умолчанию. Это означает, что пользователи смогут сразу же устанавливать Google Camera, не думая о Root-доступе.

Точно известно, что изначально Google Camera можно будет установить на Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2s, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition и Mi Mix 3. Позже перечень смартфонов будет расширен.

Новая прошивка выйдет до конца года.

Напомним, ранее сообщалось, что MIUI 10 выходит еще на 21 смартфон Xiaomi.

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Теги: Xiaomi, MIUI 10, Google
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