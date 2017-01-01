Видео дня: Бой Усик-Беллью и Четыре Стихии - Лига смеха

В трендах - победа Усика и новый выпуск юмористической игры.

Бокс Александр Усик VS Тони Беллью

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Прямую трансляцию из Великобритании боксерского поединка между украинским абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе Александром Усиком и почетным чемпионом WBC в тяжелом весе британцем Тони Беллью на YouTube просмотрели более миллиона человек. Для украинца это была первая защита титулов (WBA, WBC, IBF и WBO).

Напомним, Усик отправил Беллью в нокаут в 8-м раунде, но до остановки боя проигрывал британцу по судейским оценкам.





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