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Видео дня: Бой Усик-Беллью и Четыре Стихии - Лига смеха

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В трендах - победа Усика и новый выпуск юмористической игры.

Бокс Александр Усик VS Тони Беллью

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Прямую трансляцию из Великобритании боксерского поединка между украинским абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе Александром Усиком и почетным чемпионом WBC в тяжелом весе британцем Тони Беллью на YouTube просмотрели более миллиона человек. Для украинца это была первая защита титулов (WBA, WBC, IBF и WBO). 

Напомним, Усик отправил Беллью в нокаут в 8-м раунде, но до остановки боя проигрывал британцу по судейским оценкам. 

Четыре Стихии - ЛИГА СМЕХА, одиннадцатая игра 4-го сезона 

В новой игре Лиги смеха приняли участие команды Стадион Диброва, Гостиница 72, Стояновка и Луганская Сборная.

Напомним, ранее в тренды попали Зашкварные истории и пародия на Мокрые кеды.

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Теги: видео дня, тренды YouTube, видео
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