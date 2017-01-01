Видео дня: Бой Усик-Беллью и Четыре Стихии - Лига смеха
Бокс Александр Усик VS Тони Беллью
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Прямую трансляцию из Великобритании боксерского поединка между украинским абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе Александром Усиком и почетным чемпионом WBC в тяжелом весе британцем Тони Беллью на YouTube просмотрели более миллиона человек. Для украинца это была первая защита титулов (WBA, WBC, IBF и WBO).
Напомним, Усик отправил Беллью в нокаут в 8-м раунде, но до остановки боя проигрывал британцу по судейским оценкам.
Четыре Стихии - ЛИГА СМЕХА, одиннадцатая игра 4-го сезона
В новой игре Лиги смеха приняли участие команды Стадион Диброва, Гостиница 72, Стояновка и Луганская Сборная.
Напомним, ранее в тренды попали Зашкварные истории и пародия на Мокрые кеды.
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