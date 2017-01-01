День в истории: Полет орнитоптера и экспедиция Скотта

В этот день, 12 ноября, произошли такие события.

Полет орнитоптера

Полет орнитоптера as-club.ru

Читай также: День в истории: Первый показ звукового фильма и появление Linux

12 ноября 1808 года в Вене Якоб Деген в присутствии публики сделал попытку подняться в воздух на своем гибридном летательном аппарате – орнитоптере (от греч. ornis, род. падеж ornithos — птица и pteron — крыло), частично уравновешенном водородным баллоном. Этот летательный аппарат, основанный на принципе машущих крыльев птицы, и сегодня не перешагнул стадию экспериментов, поскольку даже современная техника не в состоянии точно воспроизвести движения крыльев пернатых.

Первый в Европе полет пилотируемого аэроплана

Полет аэроплана wikipedia.org

В 1906 году первый в Европе самостоятельный полет на пилотируемом аэроплане совершает в Париже бразильский конструктор-пилот Альберто Сантос-Дюмон.

Читай также: День в истории: Теория относительности и Киевское метро

Сантос-Дюмон установил первый мировой рекорд в авиации, пролетев 220 метров менее чем за 22 секунды.

Сантос-Дюмон внес значительный вклад в конструкцию самолета. Он впервые использовал подвижные поверхности, предшественники элеронов, между крыльями, которые позволили получить большую боковую стабильность, чем это давало крыло "14—бис" с положительным углом. Сантос-Дюмон также стремился к тому, чтобы достигнуть существенного улучшения отношения мощности двигателя к весу, а также усовершенствовал технологию строительства самолетов.

Место последней стоянки экспедиции Скотта

Экспедиция Скотта wikipedia.org

Читай также: День в истории: Рождение Колумба и первый пилотируемый аппарат

Британская антарктическая экспедиция 1910—1913 годов на барке "Терра Нова", возглавляемая Робертом Скоттом, имела политическую цель: "достижение Южного полюса, с тем, чтобы честь этого свершения доставить Британской империи". С самого начала экспедиция оказалась вовлечена в полярную гонку с конкурирующей командой Руаля Амундсена. Скотт с четырьмя спутниками достигли Южного полюса 17 января 1912 года, спустя 34 дня после Амундсена, и погибли на обратном пути, проведя на антарктическом леднике 144 дня.

12 ноября 1912 года поисковой группой "Терра Новы" были найдены тела полярного исследователя Скотта и его товарищей, дневники экспедиции и прощальные письма. Их последний лагерь стал им могилой, а опущенная палатка — погребальным саваном. Над местом их гибели была возведена высокая пирамида из снега, ее вершину увенчало подобие креста, сделанное из лыж.

Могила Скотта и членов экспедиции wikipedia.org

Метеоролог Сьюзен Соломон в 2001 году высказала мнение, что причиной гибели Скотта стала чрезвычайно низкая температура в марте того года, а также аномально неблагоприятные погодные условия барьера Росса февраля — марта 1912 года, а вовсе не личные качества руководителя экспедиции.

Напомним, днем ранее мы вспоминали J/ψ-мезон и вспышку сверхновой.