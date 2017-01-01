День в истории: J/ψ-мезон и вспышка сверхновой

В этот день, 11 ноября, произошли такие события.

Вспышка сверхновой

Сверхновая 1572 года (рисунок из книги Тихо Браге) Wikipedia.org

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11 ноября 1572 года Тихо Браге, возвращаясь домой из химической лаборатории, заметил в созвездии Кассиопеи необычайно яркую звезду, которой раньше не было. Он сразу понял, что это не планета, и стал измерять ее координаты. Звезда сияла на небе еще 17 месяцев; вначале она была видна даже днем, но постепенно ее блеск тускнел. В современной терминологии, это была первая за 500 лет вспышка сверхновой в нашей Галактике; следующая произошла вскоре после смерти Браге (Сверхновая Кеплера), и больше в галактике вспышек сверхновых, видимых невооруженным глазом, не наблюдалось (лишь в 1987 году неподалеку, в Большом Магеллановом Облаке, отмечена вспышка сверхновой SN 1987A).

J/ψ-мезона

Выделение J/ψ мезона nkj.ru

В 1974 году в один день двумя независимо друг от друга работающими группами американских экспериментаторов — под руководством Бертона Рихтера и Сэмюэла Тинга — были опубликованы сообщения об открытии новой элементарной частицы, в связи с чем частице присвоено двойное название – J/ψ-мезон (джей-пси-мезон).

Международный день энергосбережения

Международный день энергосбережения vitebsk-region.gov.by

11 ноября по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE) объявлено Днем энергосбережения (International Day of Energy Saving).

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Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый День энергосбережения.

Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран. Основная цель праздника — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый вирус и лунную станцию.