Инвалидное кресло Стивена Хокинга пустили с молотка

На аукционе продали вещи умершего физика.

Старая инвалидная коляска Стивена Хокинга была продана на аукционе Christie's в Лондоне за $390 тыс., покупатель предпочел сохранить анонимность. Об этом сообщается на сайте аукциона.

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Сумма, за которую была куплена коляска, превысила предполагаемую специалистами Christie's выручку в 15 раз. Всего с молотка ушло 22 принадлежавших Хокингу предмета, а общая сумма, полученная за них, составила около $1,8 млн — в семь раз больше, чем ожидалось.

"Результаты этого замечательного аукциона, в котором приняли участие более чем 400 участников из 30 разных стран, демонстрируют огромное восхищение и любовь, которые Стивен Хокинг вызывал у людей по всему миру", - делится Томас Венинг, глава отдела книг и рукописей аукциона.

Хокинг пользовался красным инвалидным креслом в 1980-1990-е годы, пока еще мог управлять им руками. Также купивший его участник торгов отдал более $760 за диссертацию Хокинга «Свойства расширяющихся вселенных» 1965 года с подписью «Эта диссертация — моя оригинальная работа» о происхождении времени и пространства — в два раза больше, чем ожидалось.

Вырученные деньги пойдут в фонд Стивена Хокинга и британской Ассоциации болезни двигательных нейронов.

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Также за $52 тыс. ушла с молотка черная летная куртка ученого, в которой он появляется в документальном сериале Любимые места Стивена Хокинга, вышедшем на экраны в 2016 году. Копия книги Краткая история времени, которую Хокинг «подписал» отпечатком пальца, была продана за $90 тыс. От нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов было выручено за тексты различных научных работ физика, его фотопортрет, а также сценарий одной из серий мультсериала Симпсоны, в которой появлялся Хокинг.

Одним из лотов стало приглашение Хокинга на вечеринку путешественников во времени. Он разместил его на следующий день после самой вечеринки, которую в итоге посетил только он сам.

"Кстати сказать, у меня есть экспериментальное доказательство того, что путешествие во времени невозможно, — рассказывал потом ученый. — Как-то раз я устроил вечеринку для путешественников во времени. Я отправил приглашения на следующий день. Я сидел там долго, очень долго, и ждал. Но никто не пришел".

Помимо вещей Хокинга, участниками электронных торгов были предложены письма и печатные копии научных работ трех других знаменитых ученых: Исаака Ньютона (1642 - 1727), Чарльза Дарвина (1809 - 1882) и Альберта Эйнштейна (1879 - 1955).

Напомним, Хокинг скончался у себя дома в Кембридже на 77-м году жизни в марте 2018 года.