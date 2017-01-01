Ошибка Microsoft лишает пользователей лицензии Windows 10

Лицензия Windows 10 Pro отключается, а вместо нее предлагают купить Home-версию.

Некоторые пользователи Windows 10 Pro столкнулись со странной проблемой. Загадочная ошибка на серверах активации Microsoft отключает лицензию на Windows 10 Pro и предлагает пользователям установить Windows 10 Home.

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Изначально на проблему обратили внимание пользователи Reddit. Операционная система выдавала сообщение, что на устройстве установлена Windows 10 Pro, тогда как лицензия предусматривает только Windows 10 Home, а также предлагала установить Windows 10 Home. Попытка купить ключ Windows 10 Pro в магазине приложений не решает проблему. Также проблема возникла и у пользователей лицензии Windows 10 Enterprise.

Компания Microsoft уже осведомлена об этой проблеме и работает над её устранением. Microsoft подтвердила, что ошибка распространяется на пользователей в Японии, Корее, США и многих других странах.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 активируется автоматически после "чистой" установки.