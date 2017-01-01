Видео дня: Зашкварные истории и пародия на Мокрые кеды

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ЗАШКВАРНЫЕ ИСТОРИИ 2 сезон

На канале Кликклак вышло продолжение второго сезона "Зашкварные Истории", в котором Данила Поперечный, Андрей Старый, Руслан Габидуллин (озвучка Кубик в Кубе), Михаил Кукота и ведущая шоу Бар в большом городе - Ирина Чеснокова рассказали свои самые зашкварные истории из жизни.

Тима Белорусских - МОКРЫЕ КРОССЫ (ПАРОДИЯ)

На канале Чоткий Паца появилась пародия на песню Тимы Белорусских Мокрые кроссы. За один день ролик набрал более 1,5 млн просмотров.

Чоткий Паца вернулся к теме незабываемых школьных лет и снял некий сиквел на хит "сплю на парте".

Напомним, днем ранее в тренды попали Орел и Решка в Гуанчжоу и Кураторы.