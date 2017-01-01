Недалеко от нас нашли горячие гигантские планеты

Возле звезды в 380 световых лет от нас обнаружили горячие гигантские планеты.

Международная команда исследователей под руководством астрофизика Каролины фон Эссен (Carolina von Essen) использовала спектрограф OSIRIS, установленный на телескопе Gran Telescopio Canarias (GTC) для изучения химического состава планеты, равновесная температура которой составляет примерно 3200 градусов Цельсия.

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Планетная система WASP-33, которая является объектом настоящего исследования, лежит на расстоянии примерно 380 световых лет от Земли. Родительская звезда этой планеты является первой известной науке звездой типа Дельты Щита, вокруг которой обращается планета класса «горячих юпитеров». Периодичность пульсаций этой звезды совпадает с периодом основного транзита планеты перед звездой, поэтому перед учеными стояла задача правильно охарактеризовать физические свойства экзопланеты, не прибегая к измерениям параметров переменности звезды.



Планета WASP-33b представляет большой интерес сама по себе: ее температура составляет примерно 3200 градусов Цельсия, что делает ее одним из самых раскаленных горячих юпитеров, известных астрономам. Орбитальный период планеты составляет 29 часов, а ее орбита почти перпендикулярна экваториальной плоскости звезды. Кроме того, направление ее движения не совпадает с направлением вращения звезды, отмечают исследователи.

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В этом новом исследовании авторами был изучен спектральным методом состав вещества атмосферы планеты WASP-33b.

"Современные модели атмосфер экзопланет указывают на присутствие в атмосфере сверхраскаленных горячих юпитеров целого ряда оксидов, таких как оксиды ванадия, алюминия и титана, - объяснила Каролина фон Эссен. – Однако до сих пор было сделано лишь весьма ограниченное число попыток подтвердить эти модели наблюдениями. Наше исследование является первым примером того, как предсказанное современными моделями атмосфер экзопланет присутствие оксида алюминия подтверждается наблюдениями".



Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Напомним, ранее астрономы выяснили, что Юпитер лишил Солнечную систему планеты.