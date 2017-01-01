День в истории: Первый вирус и лунная станция

В этот день, 10 ноября, произошли такие события.

Зонд-6

Снимок, полученный Зондом-6 livejournal.com

В 1968 году в сторону Луны осуществляется запуск автоматической станции "Зонд-6".

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Это был девятый запуск прототипа лунного корабля Союз 7К-Л1, по программе облета Луны экипажем из двух человек. Официально целью миссии был беспилотный облет и фотографирование Луны, возвращение спускаемого аппарата (СА) на Землю с приземлением в заданный район, а также проведение летно-конструкторской отработки в автоматическом варианте пилотируемого корабля. Фактически это был готовый корабль для облета луны с экипажем.

Зонд-6 осуществил облет Луны, пройдя на расстоянии 2 420 километров от ее поверхности. В ходе облета были успешно сделаны панорамные черно-белые и цветные фотографии видимой и обратной сторон поверхности Луны с расстоянии 8 000 и 2 600 километров. Каждая фотография была 12,70 на 17,78 см.

На "Зонде-6" проводились радиационные исследования с использованием биологических объектов

При возвращении СА, у самой Земли случилась нештатная ситуация. Стренги наполненного парашюта были отстрелены на высоте 5 300 метров. При ударе о Землю 10 килограммов тротила системы АПО не взорвались. СА упал и разбился всего в 16 километрах от стартовой позиции, с которой он ушел к Луне. Корпус СА при падении был смят и разорван, все биологические объекты на борту СА погибли.

Первый компьютерный вирус

Фред Коэн, создатель первого вируса blogspot.com

В 1983 году на семинаре по компьютерной безопасности Фред Коэн представляет первый компьютерный вирус.

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Он написал программу, которая паразитировала на приложениях и захватывала управление компьютером. Он, с исследовательской целью, написал простую программу, которая умела заражать компьютеры, делая собственные копии и распространяться от одной машины к другой. Приложение было скрыто в большей, законной программе, которая загружалась в компьютер при помощи дискеты.

В 1987 году он продемонстрировал, что нет алгоритма, способного обнаружить все возможные компьютерные вирусы.

Также Коэн верил в "полезные вирусы" (или "положительные"). И он даже создал одного, которого назвал "сжимающим вирусом". Распространяясь, он заразил все исполняемые файлы на компьютере, но не наносил ущерб им, а лишь уменьшал размер.

Коэн имеет и другие работы, посвященные компьютерным вирусам. Сейчас он руководит компанией, занимающейся компьютерной безопасностью.

Всемирный день науки за мир и развитие

Всемирный день науки mirkosmosa.ru

В 1999 году, в Будапеште, проходила очередная Всемирная научная конференция под патронажем Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Делегаты этой научной конференции (среди которых было немало видных ученых, правозащитников, экологов, политиков и т. п.) и высказали предложение, создать в календаре подобную дату. Инициаторы доказывали, что это приведет к более качественному взаимодействию общественности и науки в решении первостепенных проблем планетарного масштаба.

Следуя протоколу собрания, ЮНЕСКО утвердила «Всемирный день науки за мир и развитие». Официально он был провозглашён в 2001 году, начал отмечаться с 2002 года.

В этот день сотрудники ЮНЕСКО активизируют свою работу по заявленным направлениям: проводит лекции в школах и семинары для граждан, круглые столы, распространяют тематические плакаты и постеры, в музеях устраиваются специальные выставки.

Несмотря на важность поставленных проблем, этот день — праздник для ученых всего мира, ведь, зачастую, это возможность встретиться с коллегами, обменяться своими научными находками, и возможно решить совместно возникшие проблемы. Всемирный день науки во имя мира и развития не является нерабочим днём, если, в зависимости от года не попадает на выходной.

Напомним, днем ранее мы вспоминали парашют Котельникова и химический элемент дармштадтий.