День в истории: 9 ноября - Парашют Котельникова и химический элемент дармштадтий

В этот день, 9 ноября, произошли такие события.

Парашют РК-1

Котельников со своим первым парашютом Авиару.рф

В 1910 году Котельников под впечатлением от гибели летчика Льва Макаровича Мациевича занялся разработкой парашюта.

До Котельникова летчики спасались с помощью длинных сложенных “зонтов, закрепленных на самолёте. Их конструкция была очень ненадежна, к тому же они сильно увеличивали вес самолета. Поэтому использовали их крайне редко.

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Вскоре изобретатель получил привилегию: № 5010 Коллежскому асессору Г. Котельникову — на спасательный ранец для авиаторов с автоматически выбрасываемом парашютом 27 октября 1911 года. А 9 ноября он провел успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта.

Вторую попытку зарегистрировать свое изобретение он предпринял уже во Франции, получив 20 марта 1912 года патент за № 438 612.

Парашют РК-1 был разработан в течение 10 месяцев, и его первое показательное испытание Глеб Евгеньевич произвел 19 июня 1912 года, - в районе деревни Сализи (ныне — Котельниково)

Парашют имел круглую форму, укладывался в металлический ранец, расположенный на летчике при помощи подвесной системы; причем конструктивно человек прикреплялся к парашюту в двух точках. На дне ранца под куполом располагались пружины, которые выбрасывали купол в поток, после того как прыгающий выдергивал вытяжное кольцо.

Дармштадтий

Дармштадтий thinglink.com

В 1994 году в Дармштадте впервые синтезирован химический элемент дармштадтий.

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Дармштадтий (ранее Унуннилий) – искусственно синтезированный химический элемент VIII группы периодической системы, атомный номер 110. Для изотопов с массовыми числами 267—273 период полураспада не превышает нескольких миллисекунд. Но для самого тяжелого из известных изотопов (с массовым числом 281) период полураспада составляет около 10 секунд.

Новый элемент был получен в реакции слияния атомов никеля и свинца в результате бомбардировки свинцовой мишени ионами никеля, ускоренными в ускорителе ионов UNILAC в GSI.

Венера-экспресc

Венера-экспресс Wikipedia.org

В 2005 году европейский зонд “Венера-экспресс“ стартовал к Венере. Это космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА), предназначенный для изучения Венеры, динамики ее атмосферы, взаимодействия с солнечным ветром.

Аппарат достиг Венеры 11 апреля 2006 года и должен был сгореть в атмосфере Венеры в первой половине 2015 года. Это случилось в 2015 году, но точная дата неизвестна. Несущая передатчика аппарата принималась на Земле до 18 января 2015 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали старейшую библиотека и открытие Рентгена.