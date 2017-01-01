Цитрус предлагает покупателям самостоятельно выбрать товары для скидок в Черную Пятницу!

Только в Цитрусе покупатели смогут повлиять на выбор товара для Черной Пятницы, во время которой скидки будут достигать 70% .

Обычно товары для скидок в Черную Пятницу определяются самим магазином. В этом году Цитрус предлагает новый яркий формат для определения товаров, на которые будут распространяться скидки в Черную Пятницу. Впервые сами покупатели смогут повлиять на выбор акционных товаров!<

Как это работает

Чтобы повлиять на выбор товара для акции в Черную Пятницу, нужно зайти на страницу https://www.citrus.ua/black-friday/ на сайте Цитруса и выбрать пять желаемых товаров, на которые хочется получить скидку. Итоги народного выбора Цитрус подведет 20 ноября и объявит 10 самых популярных товаров, определенных покупателями. Все эти товары попадут в распродажу в Черную Пятницу!

Итак, все проходит в три этапа:

Покупатели выбирают по 5 товаров Цитрус публикует десятку самых востребованных товаров в результате голосования На эти (и многие другие) товары покупателей ждет скидка в Черную Пятницу

Бонус для участников голосования

Среди всех, кто примет участие в голосовании и выборе 10 самых востребованных покупателями товаров для акционной цены, будут разыграны 20 сертификатов на покупку в Цитрусе по 1000 гривен каждый!

Самая яркая и справедливая Черная Пятница - в Цитрусе! Выбери свой товар уже сегодня и проведи первую незабываемую Черную Пятницу в своей жизни!

О Цитрусе

"Цитрус" - национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" - это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.