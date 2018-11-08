Смартфон-раскладушку от Samsung показали на видео

Смартфон должны выпустить уже скоро.

На YouTube появился видеоролик, который позволяет нам оценить флагманскую раскладушку Samsung W2019, которая должна быть выпущена в ближайшее время.

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При закрытии смартфона на внешнем экране отображается большой циферблат анимированных часов, однако наверняка информацию, которая выводится на этот экран, как и его внешний вид, пользователь может выбрать самостоятельно.

Смартфон оснащен двумя экранами диагональю по 4,2 дюйма, однокристальной системой Snapdragon 845 с модемом Snapdragon X20, сдвоенной камерой из Galaxy S9 Plus, аккумулятором емкостью 3000 мА•ч.

Цена должна составить не менее 2500 долларов.

Samsung W2019 new Handson image and video leaked 0:00 / 00:15

Напомним, ранее в Сеть также попало видео со смартфоном-раскладушкой от Samsung.