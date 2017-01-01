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В Facebook появится возможность удалить отправленное сообщение

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В Мессенджере появится долгожданная функция
В Мессенджере появится долгожданная функция
Facebook

В мессенджере Facebook Messenger вскоре появится долгожданная возможность удаления отправленных сообщений. Об этом говорится в заметке к последнему обновлению приложения для iOS.

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Удалить отправленное сообщение можно будет совсем недолго — в течение 10 минут, но иногда и этого достаточно для предотвращения трагедии или просто коррекции опечаток. Точных сроков запуска функции разработчики пока не сообщили. Говорится лишь, что она «скоро появится».

Еще в апреле было замечено, что команда социальной сети начала удалять некоторые сообщения Марка Цукербега, главы Facebook, и других топ-менеджеров компании из входящих других пользователей. В октябре началось более широкое тестирование возможности.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook хочет ввести платное отключение рекламы.

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Теги: Facebook, Мессенджер
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