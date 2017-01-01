День в истории: Старейшая библиотека и открытие Рентгена

Сегодня, 8 ноября, отмечаются такие события.

Старейшая библиотека в Европе

Бодлианская библиотека wikipedia.org

Библиотека Бодли, или Бодлеанская (Бодлеянская, Бодлианская) библиотека – библиотека Оксфордского университета, которая оспаривает у Ватиканской право называться старейшей в Европе, а у Британской – титул самого крупного книжного собрания Великобритании. С 1610 года (официально — с 1662-го) наделена правом на получение обязательного экземпляра всех изданий, выпускаемых в стране.

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Библиотека носит имя сэра Томаса Бодли — известного собирателя старинных манускриптов, состоявшего на дипломатической службе королевы Елизаветы[4]. Между тем её основателем должен считаться епископ Томас де Кобэм (ум. 1327), создавший при университете небольшое собрание книг, прикованных к полкам цепями во избежание их выноса за пределы здания.

В 1410 году эта библиотека перешла в полное распоряжение университета, а несколько позднее расширением университетского собрания озаботился герцог Хамфри Глостерский. Благодаря его попечению в 1450 году библиотека переехала в новые, более обширные помещения, которые сохранились по сей день. При первых Тюдорах университет обнищал, Эдуард VI экспроприировал его книжные собрания, даже сами книжные шкафы были распроданы.

8 ноября 1602 года Томас Бодли не только восстановил библиотеку, но и помог ей занять новые помещения. Он преподнес университету свое книжное собрание, пекся о приобретении книг из Турции и даже Китая. В течение последующих столетий для размещения библиотечных собраний было выстроено несколько зданий, включая ротонду Радклифа (1737—1769) — шедевр британского палладианства.

Открытие рентгеновских лучей

Рентгеновский снимок freepik.com

Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета (Бавария), экспериментируя в одиночестве в университетской лаборатории, неожиданно открыл "всепроникающие" лучи, которые во всем мире вслед за ним теперь называют Х-лучами, а в странах экс-СССР – рентгеновскими.

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8 ноября 1895 года, когда его ассистенты уже ушли домой, Рентген продолжал работать. Он снова включил ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной черной бумагой. Кристаллы платиноцианистого бария, лежавшие неподалеку, начали светиться зеленоватым цветом. Ученый выключил ток – свечение кристаллов прекратилось. При повторной подаче напряжения на катодную трубку, свечение в кристаллах, никак не связанных с прибором, возобновилось. В результате дальнейших исследований ученый пришел к выводу, что из трубки исходит неизвестное излучение, названное им впоследствии икс-лучами.

В честь этого открытия отмечают Международный день радиологии.

Напомним, днем ранее мы вспоминали создание молнии-застежки и рождение Марии Склодовской-Кюри