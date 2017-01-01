iPhone X загорелся от оригинальной зарядки

О случае возгорания сообщил пользователь Reddit.

Случаи возгорания смартфонов при использовании неофициальных зарядных устройств от сторонних производителей не так уж редки. Новое происшествие относится к другой категории – пользователь известного социального ресурса Reddit рассказал о загоревшемся iPhone X от оригинального зарядного устройства Apple.

Читай также: В Великобритании iPhone загорелся во время зарядки и сжег полдома

По сообщению источника, его сестра оставила смартфон на ночь на своей кровати. В результате, заряжающийся iPhone X загорелся и она проснулась, почувствовав ожог и запах дыма. Автор отметил, что несмотря на полученный сестрой "сильный ожог" семья не планирует. подавать в суд на Apple.

Пользователи Reddit обратили внимание, что речь идет не о перегревшемся аккумуляторе смартфона, поскольку аккумулятор находится в верхней части корпуса, а поврежден корпус снизу. Скорее всего, произошло замыкание от слишком сильно перегнувшегося изношенного зарядного кабеля, что и послужило причиной "пожара".

iPhone X загорелся на зарядке reddit.com

Напомним, ранее сообщалось, что в фирменном магазине Apple App Store взорвался аккумулятор iPad.