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iPhone X загорелся от оригинальной зарядки

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О случае возгорания сообщил пользователь Reddit.
iPhone X загорелся на зарядке
iPhone X загорелся на зарядке
reddit.com

Случаи возгорания смартфонов при использовании неофициальных зарядных устройств от сторонних производителей не так уж редки. Новое происшествие относится к другой категории – пользователь известного социального ресурса Reddit рассказал о загоревшемся iPhone X от оригинального зарядного устройства Apple.

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По сообщению источника, его сестра оставила смартфон на ночь на своей кровати. В результате, заряжающийся iPhone X загорелся и она проснулась, почувствовав ожог и запах дыма. Автор отметил, что несмотря на полученный сестрой "сильный ожог" семья не планирует. подавать в суд на Apple.

Пользователи Reddit обратили внимание, что речь идет не о перегревшемся аккумуляторе смартфона, поскольку аккумулятор находится в верхней части корпуса, а поврежден корпус снизу. Скорее всего, произошло замыкание от слишком сильно перегнувшегося изношенного зарядного кабеля, что и послужило причиной "пожара". 

iPhone X загорелся на зарядке
iPhone X загорелся на зарядке
reddit.com

Напомним, ранее сообщалось, что в фирменном магазине Apple App Store взорвался аккумулятор iPad.

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Теги: Apple, iPhone X, зарядка
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