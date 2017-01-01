Парашют из мусорных пакетов: Эксперимент

Выдержит ли такой парашют человека?

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Блогеры из It's Mamix пытались узнать, сможет ли человек спуститься на парашюте из мусорных пакетов. Само собой, никто из них не стал прыгать с этим парашютом, но они пытались проверить это при помощи бочки, которая наполнена жидкостью и имеет примерный вес, который необходим.

Никогда не делайте эксперименты над собой или другими живыми существами.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет если погладить одежду катком.