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Парашют из мусорных пакетов: Эксперимент

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Выдержит ли такой парашют человека?
Парашют из мусорных пакетов
Парашют из мусорных пакетов
Скриншот видео

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Блогеры из It's Mamix пытались узнать, сможет ли человек спуститься на парашюте из мусорных пакетов. Само собой, никто из них не стал прыгать с этим парашютом, но они пытались проверить это при помощи бочки, которая наполнена жидкостью и имеет примерный вес, который необходим.

Никогда не делайте эксперименты над собой или другими живыми существами.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет если погладить одежду катком.

 

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Теги: эксперименты, видео, парашют
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