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Для сверления глаз создали наноробота

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Робот не повреждает ткань глаза.
Робот не повреждает глаз
Робот не повреждает глаз
nation.com.pk

Международная команда ученых из Германии, Китая и Дании разработала наноразмерный робот, который может "просверлить" ткань глаза, не повредив ее.

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Робот в виде пропеллера диаметром всего 500 нм, с не допускающим прилипания покрытием корпуса может легко проскользнуть сквозь плотную ткань глаза, свободно перемещаясь при этом. Наличие в роботе небольшого количества магнитного материала означает, что он может управляться извне с помощью магнитных полей.

Исследователи сравнили строение тканей внутри глаза с сетью из двухсторонней липкой ленты. Чтобы избежать застревания нанопропеллера, они разработали специальное двухкомпонентное покрытие: слой молекул, присоединённых к поверхности пропеллера, и скользкую, не допускающую прилипания отделку.

"Для создания покрытия мы обратились за вдохновением к природе, — рассказал д-р Wu Zhiguang (У Чжигуан) из Института интеллектуальных систем Макса Планка. — На втором этапе мы применили слой жидкости, обнаруженной у хищных насекомоядных растений, у которых имеется скользкая поверхность области, окружающей рот, для поимки насекомых. Этот слой напоминает тефлоновое покрытие сковороды".

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По словам ученого, это скользкое покрытие имеет решающее значение для эффективного движения нанороботов внутри глаза, поскольку оно минимизирует сцепление между биологической белковой сетью в стекловидном теле и поверхностью нанороботов.

В конечном итоге эти нанороботы предполагается применять в качестве минимально инвазивного инструмента для доставки лекарств в заданную область организма.

Напомним, ранее сообщалось, что роботы осуществили первую в истории успешную операцию внутри человеческого глаза.

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Теги: робот, глаза, операция
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