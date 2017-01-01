Байконур не нужен: Казахстан выбрал SpaceX вместо Роскосмоса

Научные спутники Казахстана запустит компания Илона Маска.

Для запуска своих первых научно-технологических спутников Казахстан выбрал не российские ракеты, а американские Falcon 9.

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Запуск запланирован на 20 ноября. Интересно, что выбор в пользу ракет SpaceX был сделан пока лишь для этой миссии. Как утверждает пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов, следующие космические аппараты Казахстан намерен запускать с Байконура, используя ракеты Союз или Протон.

"Планируем, это возможно. Думаем, что космические аппараты такой конфигурации возможно запускать ракетами-носителями типа Союз, Протон, пуски которых производятся у нас с Байконура".

Хотя формулировка, как можно видеть, подразумевает, что окончательного решения пока нет. Что же касается грядущего запуска, выбор в пользу Falcon 9 был сделан сугубо из соображений экономии, так как это оказалось дешевле. 20 ноября ракета Flacon выведет на орбиту спутники KazSaySat и KazistiSat.

Напомним, ранее сообщалось, что на Байконуре ликвидируют площадку, с которой стартовал Гагарин.