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В Картах Google можно будет отмечать аварии и радары

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Новая функция доступна пока тестировщикам.
В Картах появятся новые возможности
В Картах появятся новые возможности
pocketnow.com

В картах Google появится возможность отмечать места аварий, камер контроля скорости и радаров
Пока функция доступна небольшому числу пользователей

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Компания Google расширит возможности фирменного сервиса Maps – судя по всему, скоро пользователям дадут возможность отмечать на картах места аварий, а также установки камер контроля скорости и радаров.

Некоторые пользователи сервиса отметили, что в приложении начали появляться места, отмеченные значком аварии или радара. Пока таких немного, но на Reddit уже существует целая ветка обсуждений по этому поводу. Скорее всего, функция сейчас работает в тестовом режиме, поэтому соответствующие сообщения видят только единицы. Но вряд ли в компании будут медлить с полноценным внедрением такой возможности, все-таки вещь полезная.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запускает сервис облачных игр.

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Теги: карты, Google, Google Maps
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Источник: pocketnow.com

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