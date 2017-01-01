В Картах Google можно будет отмечать аварии и радары
В картах Google появится возможность отмечать места аварий, камер контроля скорости и радаров
Пока функция доступна небольшому числу пользователей
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Компания Google расширит возможности фирменного сервиса Maps – судя по всему, скоро пользователям дадут возможность отмечать на картах места аварий, а также установки камер контроля скорости и радаров.
Некоторые пользователи сервиса отметили, что в приложении начали появляться места, отмеченные значком аварии или радара. Пока таких немного, но на Reddit уже существует целая ветка обсуждений по этому поводу. Скорее всего, функция сейчас работает в тестовом режиме, поэтому соответствующие сообщения видят только единицы. Но вряд ли в компании будут медлить с полноценным внедрением такой возможности, все-таки вещь полезная.
Напомним, ранее сообщалось, что Google запускает сервис облачных игр.
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