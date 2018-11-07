День в истории: 7 ноября - Молния-застежка и рождение Марии Склодовской-Кюри

В этот день, 7 ноября, произошли такие события.

Прототип застежки-молнии

Патент на застежку-молнию Wikipedia.org

Считается, что первый прототип “молнии“ разработал американский инженер-изобретатель Уиткомб Лео Джадсон, запатентовав его 7 ноября 1891 года за номером 504038 как “застежку для обуви“. Публике это изобретение было представлено в 1893 году, однако оно оказалось сложным в изготовлении и ненадёжным.

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После многих рекламаций, практически обанкротившись, Джадсон взял в партнеры Гарри Эрла и Луиса Уокера, а Уокер привлек к исследованиям другого американского инженера шведского происхождения — Гидеона Сундбэка. После нескольких лет поисков, 29 апреля 1913 года, Сундбэк запатентовал новый вариант “молнии“ и разработал технологию ее производства. Внедрение этого варианта застежки было более долгим и мучительным, чем сама разработка “молнии“, из-за недоверия со стороны фабрикантов, помнивших первый неудачный опыт. Однако со временем “молния“ доказала свою надежность и технологичность и к 1923 году получила широкое распространение. Тогда же появилось и ее современное англоязычное название — англ. zipper. В 1918 году компания продала 24 000 застежек для “денежных поясов“, популярных среди военных моряков.

Мария Склодовская-Кюри

Мария Склодовская-Кюри Wikipedia.org

7 ноября 1867 году в Варшаве родилась Мария Склодовская. Она была удостоена Нобелевской премии: по физике (1903) и по химии (1911)[5], первый дважды нобелевский лауреат в истории. Основала Институты Кюри в Париже и в Варшаве. Жена Пьера Кюри, вместе с ним занималась исследованием радиоактивности. Совместно с мужем открыла элементы радий (от лат. radius «луч») и полоний (от латинского названия Польши, Polōnia — дань уважения родине Марии Склодовской).

Чандрасекхара Венката Раман

Чандрасекхара Венката Раман Wikipedia.org

В 1888 году родился Чандрасекхара Венката Раман, индийский физик, лауреат Нобелевской премии (1930).

Раман родился в семье брахманов в Тамилнаде, родным его языком был тамильский. Был одним из десяти детей. Его отец Раманатан Чандрасекар преподавал математику и физику. Еще в раннем детстве Рамана его семья перебралась в город Визагапатам, Уттар-Прадеш.

Раман проводил опыты по оптике, акустике, молекулярной физике, физике кристаллов, коллоидной оптике, электро- и магнитооптике, фотоэффекту, дифракции рентгеновских лучей, магнетизму, физиологии зрения. Дал теорию эффекта Комптона, исследовал дифракцию света на ультразвуке, бриллюэновское рассеяние в жидкостях и твердых телах.

Возвращаясь в 1921 году с первого визита в Европу, где он принимал участие в работе Конгресса британских университетов в Оксфорде, Раман задался целью объяснить темно-синий цвет моря и вскоре теоретически доказал, что тот определяется рассеянием света на молекулах воды, как и цвет неба объясняется рассеянием света на молекулах воздуха.

В 1927 году обнаружил анизотропию диамагнитной восприимчивости молекул бензола. Изучал цвета и их восприятие. Пытался построить теорию цветового зрения. В 1941—1956 годах развивал теорию колебаний кристаллической решетки.

Эрик Кандель

Эрик Кандель Wikipedia.org

7 ноября 1929 года в Вене в еврейской семье Германа и Шарлотты Канделей из Коломыи родился Эрик Кандель. Герман Кандель владел магазином игрушек на венской улице Кучкергассе, у них был старший сын Людвиг. Эрик учился в венской начальной школе. В 1939 году семья Канделей вынуждена была уехать из Австрии из-за преследований гитлеровского режима. Эрик и Людвиг выехали сначала в Бельгию, а потом в США, где смогли воссоединиться с родителями.

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В 1944 году Эрик Кандел поступил в Гарвардский университет, где изучал историю и литературу современной Европы. Заинтересовался трудами Зигмунда Фрейда и психоанализом — именно это подтолкнуло его к изучению психиатрии. В 1952 году он поступил в Медицинскую школу Нью-Йоркского университета. Осенью 1955 года проходил стажировку в лаборатории Гарри Грундфеста в Колумбийском университете, где научился ставить эксперименты на отдельных нервных клетках. В июне 1956 года женился на Дениз Бистрен, в том же году проходил интернатуру по психиатрии в нью-йоркской клинике Монтефиоре. Резидентуру проходил в Массачусетском центре психического здоровья Гарвардской медицинской школы в 1960-62 годах.

С 1957 по 1960 год работал в лаборатории Уэйда Маршалла в Национальном институте психического здоровья, именно в это время Кендэл пришел к решению выбрать аплизию (Aplysia californica) в качестве объекта для своих экспериментов. В сентябре 1962 года Кандель переезжает в Париж, чтобы исследовать нервные клетки аплизии в лаборатории Тауца, и в 1965 году публикует первые результаты этих исследований.

Награжден в 2000 году Нобелевской премией по физиологии или медицине за открытия, касающиеся передачи сигналов в нервной системе, совместно с Полом Грингардом и Арвидом Карлссоном.

Напомним, днем ранее мы вспоминали теорию относительности и Киевское метро.