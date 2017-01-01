Первый складной смартфон слишком громко хрустит

Журналистам удалось проверить новый китайский смартфон.

Китайская компания Royole на прошлой неделе представила первый складной планшет-смартфон FlexPai, который выйдет на массовый рынок до конца года. Стоит он от $1300, экран выдерживает до 200 000 сгибаний, но западные журналисты нашли в нем кучу недостатков.

Да, экран с диагональю 7,8 дюйма, без сомнений, поражает. В разложенном состоянии он отдаленно напоминает iPad Mini, а в сложенном оказывается чуть шире стандартного смартфона. Правда, держать его (как и пользоваться им) в таком состоянии неудобно, ведь экран не становится полностью плоским в согнутом положении.

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Как пишут журналисты Mashable, экран сделан из пластика и, по словам представителей компании, разбить его не получится. Задняя панель тоже из пластика, только шарнир в месте сгиба — силиконовый. Притом, чтобы согнуть и разогнуть телефон, приходится прилагать некоторое усилие. Этот процесс сопровождается отчетливым похрустыванием. Как заверили в Royole, этот звук возникает из-за клея, используемого в инженерном образце. В финальной версии такого не допустят.

На одном из краев экрана присутствует «уродливая толстая рамка», на которой находятся камеры. Да и задняя с силиконовой вставкой, по мнению журналистов, выглядит убого.

Тем не менее, это действительно первый коммерческий складной смартфон. Есть некоторые нюансы по слабо адаптированному к такому формату софту, но, определенно, Royole никого не обманывает. Учитывая, что первые поставки смартфона ориентированы на энтузиастов, можно предположить, что в следующем году мы увидим улучшенную версию как FlexPai, так и смартфонов от именитых производителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запатентовала складной смартфон.