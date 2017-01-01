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NASA показало видео из космоса с разрешением 8K

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Видео из космоса
Видео из космоса
Скриншот видео

NASA опубликовало первый видеоролик, который был снят на Международной космической станции с помощью камеры RED Helium в рекордном разрешении 8K, или 8192×4320 пикселей!

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Кроме наше планеты в разрешении 8К, видеоролик по сути не демонстрирует ничего сенсационного — лишь выполнение рутинных обязанностей астронавтов на МКС, вроде исследований растений с расширенным секвенированием ДНК. Видеокамеру RED Helium отправили на Международную космическую станцию в апреле.

Напомним, ранее сообщалось, что зонд NASA заснял редкие серебристые облака.

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Теги: видео, Nasa
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