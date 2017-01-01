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Украинцы создали съедобный пакет и выиграли престижный приз

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Стартап FoodBioPack занял первое место на конкурсе в Дании.
Стартап занял первое место
Стартап занял первое место
agravery.com

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Украинский стартап FoodBioPack победил в номинации Sustainability Award на конкурсе в Дании, сообщает Deutsche Welle.

Проект по созданию органических пакетов обошел конкурентов благодаря своим качествам. 

Пакеты выдерживают до четырех килограммов, а по вкусу напоминают лапшу и созданы из расплавленных полисахаридов. Если же их не есть, они разлагаются в почве всего за 10 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский стартап создал безопасную розетку без штепселей.

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Теги: видео, стартап, Украина, пакеты
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