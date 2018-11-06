Для привлечения инопланетян создают маяк

Маяк будет простым, но эффективным.

Инженеры из MIT придумали, как создать относительно простой маяк, который привлечет внимание инопланетян (если они существуют). Для этого они предлагают использовать крупный телескоп и лазерный излучатель. С его помощью можно направить импульс в потенциально обитаемые системы — мощности в 1—2 мегаватта должно хватить, чтобы импульс не затерялся в излучении Солнца.

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Потребуется телескоп диаметром 30—45 метров, считают американские инженеры. 39-метровый установлен в Чили, а списанный YAL-1 вполне сойдет в качестве источника излучения, пишет Engadget.

Установку можно настроить на импульсную работу, используя азбуку Морзе. Для большей эффективности и безопасности, считают авторы исследования, «маяк» нужно возводить на обратной стороне Луны.

Светить предлагают в сторону одиночной звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Вокруг нее вращаются планеты, три из которых находятся в зоне обитаемости.

Напомним, ранее сообщалось, что инопланетян будут искать по мусору.