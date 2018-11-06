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Для привлечения инопланетян создают маяк

Комментариев: 5
Маяк будет простым, но эффективным.
Маяк будет привлекать внимание инопланетян
Маяк будет привлекать внимание инопланетян
argumentiru.com

Инженеры из MIT придумали, как создать относительно простой маяк, который привлечет внимание инопланетян (если они существуют). Для этого они предлагают использовать крупный телескоп и лазерный излучатель. С его помощью можно направить импульс в потенциально обитаемые системы — мощности в 1—2 мегаватта должно хватить, чтобы импульс не затерялся в излучении Солнца.

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Потребуется телескоп диаметром 30—45 метров, считают американские инженеры. 39-метровый установлен в Чили, а списанный YAL-1 вполне сойдет в качестве источника излучения, пишет Engadget.

Установку можно настроить на импульсную работу, используя азбуку Морзе. Для большей эффективности и безопасности, считают авторы исследования, «маяк» нужно возводить на обратной стороне Луны.

Светить предлагают в сторону одиночной звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Вокруг нее вращаются планеты, три из которых находятся в зоне обитаемости.

Напомним, ранее сообщалось, что инопланетян будут искать по мусору.

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Теги: инопланетяне, маяк
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Комментариев (6)
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v06712222xx    06.11.2018, 12:15
Оценка:  0
v06712222xx
зачем это делать? откуда эти выродки знают, что иноплатетяне могут занести? живем себе -- вот и нехй высовываться!
neuromus    06.11.2018, 11:59
Оценка:  0
neuromus
Фантастики мало смотрели? И, типа, мы уже готовы? Или они будут чото помогать? Самое страшное научное слово: УПСС.
Uzvar    06.11.2018, 11:48
Оценка:  +2
Uzvar
Пока у нас минималка 3500, врятли мы их заинтересуем
гость  (аноним)  06.11.2018, 11:37
Оценка:  +1
гость
стало скучно жить?
YO_ZURI    06.11.2018, 11:36
Оценка:  +1
YO_ZURI
ох беды навлекут
гость  (аноним)  06.11.2018, 11:35
Оценка:  +3
гость
Да ну нахер, прилетят еще!
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