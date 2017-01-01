В Google Chrome появится блокировщик агрессивной рекламы

Браузер будет блокировать всплывающую рекламу.

В далеком прошлом реклама стала одной из наиболее надоедливых черт интернета — стоило кликнуть на ссылку, как череда "попапов", "попандеров" и других "попов" заполоняли экран. Со временем ситуация вошла в спокойное русло, однако в последнее время наблюдается обратная тенденция: сайты «радуют» обилием баннеров, преследующих пользователя видеороликов, "оверлеев" и так далее.

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Разработчики браузеров пытаются противостоять рекламному изобилию, есть и сторонние плагины. Очередную попытку помочь пользователю предпринимает Google, львиная часть доходов которой приходится на рекламу.

В браузере Chrome 71 применяется набор алгоритмов, отслеживающих разные типы рекламы, в том числе — видеоролики с автозапуском и звуком. Защита от надоедливой рекламы работает как в мобильной версии программы, так и в десктопной. Правда, 100%-я блокировка рекламы будет работать на ограниченном количестве сайтов, которые игнорировали предупреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Google Chrome будет помечать красным незащищенные сайты.