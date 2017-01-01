Микроволновка против страусиного яйца: Эксперимент
Как ведут себя предметы в микроволновой печи?
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Блогер t's Mamix решил провести эксперименты с микроволновкой. Они засовывали предметы в микроволновую печь и смотрели за происходящим. Получилось очень красочно и местами даже эпично.
В микроволновку помещали яйцо, фольгу, лампочку, страусиное яйцо, а так же сделали попкорн из гречки.
Не повторяйте это в своей микроволновке!
Напомним, ранее блогеры провели эксперимент, погрузив телевизор и другую технику в подсолнечное масло.
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