Микроволновка против страусиного яйца: Эксперимент

Как ведут себя предметы в микроволновой печи?

Читай также: Микроволновки назвали угрозой для климата планеты

Блогер t's Mamix решил провести эксперименты с микроволновкой. Они засовывали предметы в микроволновую печь и смотрели за происходящим. Получилось очень красочно и местами даже эпично.

В микроволновку помещали яйцо, фольгу, лампочку, страусиное яйцо, а так же сделали попкорн из гречки.

Не повторяйте это в своей микроволновке!

Напомним, ранее блогеры провели эксперимент, погрузив телевизор и другую технику в подсолнечное масло.