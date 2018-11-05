Apple сокращает производство iPhone Xr

В компании уверены, что на телефон низкий спрос.

Одна из новинок Apple, iPhone XR, лишь недавно поступил в продажу. Но, вопреки ожиданиям, компания оказалась вынуждена сократить производство смартфона из-за низкого спроса.

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Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что изначально Foxconn подготовила 60 сборочных линий для смартфона, но использовала лишь 45, поскольку их главный покупатель сообщил, что ему не нужно такое количество устройств. По утверждениям, получается, что Foxconn будет производить примерно на 100 тыс. единиц в день меньше, поскольку спрос оказался на 20 - 25% ниже предполагаемого ранее.



Еще одна компания-сборщик, Pegatron, сообщает, что тоже сокращает производствоiPhone XR и ждет дальнейших указаний со стороны Apple. Похожая ситуация и с третьей компанией-сборщиком - Wistron.

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В то время, как спрос на iPhone XR падает, Apple запаршивеет увеличение производства iPhone 8 и iPhone 8 Plus. По данным источника, сейчас поставщики iPhone 8 получают заказы на 5 млн. единиц. Теперь Apple отслеживает спрос еженедельно, чтобы быстро корректировать заказы в соответствии с рынком.



Изменения в уровнях производства после запуска устройства являются обычным делом, поскольку производители обычно стараются изготовить достаточное количество товара, чтобы покрыть спрос. Поскольку источником таких историй являются неназванные источники в цепочке поставок, нет никакой гарантии, что требования о сокращении действительно верны.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 сентября Apple показала iPhone XS, XS Max, XR, а также Apple Watch 4.