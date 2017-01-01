Робот и дрон смогли объединится ради исследования мира

Наземный робот при помощи дрона научился создавать карту, чтобы избегать препятствий.

Китайские инженеры создали алгоритм, позволяющий дрону и наземному роботу совместно создавать карту окружающей среды и избегать препятствий в ней. Эксперименты показали, что такой метод позволяет исследовать среду быстрее, чем это делают те же аппараты поодиночке, рассказывают авторы статьи, которая будет представлена на конференции ISER 2018.

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Инженеры под руководством Шаоцзе Шэня (Shaojie Shen) из Гонконгского университета науки и технологии решили объединить аппараты разных типов в единую систему, работающую более эффективно, чем те же аппараты поодиночке. В отличие от другихинженеров, Шэнь и коллеги решили использовать дрон в качестве полноценного, а не резервного источника данных.

Разработчики создали алгоритм, который постоянно строит карту местности и наносит на нее объекты. При этом между исследованной и неисследованной областями образуется граница. Планировщик пути для роботов устроен таким образом, что он постоянно обновляет траекторию и посылает робота к наиболее длинному участку границы, таким образом поощряя исследование наибольших неизученных областей.

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Инженеры самостоятельно создали четырехколесного робота с лидаром и квадрокоптер с направленной вниз стереокамерой для создания карты местности. Во время передвижения робот и дрон в реальном времени создают единую карту местности с нанесенными на нее препятствиями. Благодаря этому каждый из них может не тратить время на исследование области, если данные о ней уже собрал другой аппарат.

Инженеры провели два типа экспериментов — в реальной комнате размером 17 на 8 метров, а также виртуальном пространстве размером 20 на 20 метров. Во время экспериментов аппараты работали вместе или поодиночке. Результаты экспериментов показали, что во всех типах сред (виртуальной и реальной) кооперация аппаратов двух типов позволяет им составить полную карту помещения быстрее, чем при самостоятельной работе.

Робот и дрон смогли объединится ради исследования мира 0:00 / 03:01

Напомним, ранее сообщалось, что группа инженеров из США и Швейцарии создала пару небольших дронов, которые благодаря совместной работе научились выполнять достаточно сложные задачи. В одном из продемонстрированных экспериментов дроны смогли самостоятельно открыть большую дверь с нажимаемой ручкой.