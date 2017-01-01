Видео дня: Полный выпуск Нового Вечернего Квартала и Jerry Heil – Попурри

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Jerry Heil – Попурри – Х-фактор 9

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Эта девушка сумела своим голосом покорить сердце самого Святослава Вакарчука и жену одного из судей проекта. Сейчас она споет в шоу Х-фактор 2018 в Киеве. Сможет ли Джерри сегодня достучаться до сердец наших судей? Узнайте в проекте Х-фактор.

Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 от 3 Ноября

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В эфире от 3 ноября 2018 год артисты Вечернего Квартала показали тайную вечерю Президента, песня российских шпионов, наркоманов за Рабиновича, пародию на KAZKA — ПЛАКАЛА, поцелуи с Гайтаной и другие номера.

Напомним, ранее в тренды попали клипы MONATIK - Зашивает душу и Антитіла - Lego.