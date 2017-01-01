Видео дня: Полный выпуск Нового Вечернего Квартала и Jerry Heil – Попурри
В трендах - ТВ-шоу.
Jerry Heil – Попурри – Х-фактор 9
Читай также: Видео дня: Толоконникова у Дудя и Холостяк Егора Крида
Эта девушка сумела своим голосом покорить сердце самого Святослава Вакарчука и жену одного из судей проекта. Сейчас она споет в шоу Х-фактор 2018 в Киеве. Сможет ли Джерри сегодня достучаться до сердец наших судей? Узнайте в проекте Х-фактор.
Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 от 3 Ноября
Читай также: Видео дня: 15 фокусов и хамелеон челлендж
В эфире от 3 ноября 2018 год артисты Вечернего Квартала показали тайную вечерю Президента, песня российских шпионов, наркоманов за Рабиновича, пародию на KAZKA — ПЛАКАЛА, поцелуи с Гайтаной и другие номера.
Напомним, ранее в тренды попали клипы MONATIK - Зашивает душу и Антитіла - Lego.
Полная версия правил