Tesla Илона Маска пролетела возле Марса

Автомобиль с манекеном прошел орбиту Марса.

Starman и его Tesla Roadster официально оказались далеко-далеко от дома. SpaceX подтвердила, что испытательный груз Falcon Heavy прошел орбиту Марса, оказавшись на одном из самых больших расстояний от Солнца (своей дальней точки он должен достичь 8 ноября — тогда расстояние будет 1,66 а.е.).

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Хотя это путешествие вовсе не посвящено Марсу, это безусловно подвиг для электромобиля и манекена, который в нем путешествует.

Возможно, вам стоит запомнить этот момент — в следующий раз Starman приблизится к Земле еще очень нескоро.

В соответствии с моделями Бена Пирсона, космический манекен не приблизится к Земле еще в течение двух лет, до 4 ноября 2020 года, и даже тогда дистанция до него составит 0,35 а.е. (53 миллиона километров) от нас.

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Однако он подойдет еще на 0,05 а.е. (7,5 миллиона километров) к Марсу 6 октября того же года. Возможно, вы не увидите по-настоящему близкого посещения Земли до 2091 года.

И если его не ждет целенаправленное или неожиданное столкновение, «Звездный человек» может быть довольно одиноким в течение тысяч или даже миллионов лет.

Напомним, ранее Илон Маск опубликовал последнее фото Стармена.