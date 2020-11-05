День в истории: 5 ноября - Первые троллейбусы в Киеве

В этот день, 5 ноября, отмечают такие события.

Троллейбусы в Киеве

Троллейбус в Киеве Wikipedia.org

Троллейбусное движение в Киеве было открыто 5 ноября 1935 года в 17:00 четырьмя троллейбусами ЛК-5 по маршруту № 1 “пл. Льва Толстого — ул. Загородная по улице Красноармейской, затем маршрут назывался “пл. Льва Толстого — завод им. Дзержинского“. Тогда же построено депо на 17 мест.

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До войны троллейбус развивался в центре, частично заменяя снятые трамвайные линии по Крещатику и улице Красноармейской, однако приоритет всё равно оставался за трамваем. 2 июня 1936 года продлена линия от пл. Л. Толстого до вокзала по улицам Крещатик, Ленина (сейчас — ул. Б. Хмельницкого), Пироговской, бульв. Т. Шевченко, ул. Коминтерна (сейчас — ул. С. Петлюры) — до вокзала продлён маршрут № 1. Тогда же открыто троллейбусное депо №1 рядом с заводом имени Дзержинского.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

Цунами cosmosmagazine.com

Этот день был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/70/203) в декабре 2015 года по инициативе представителей Японии. Эта страна, находящаяся в сейсмоопасном регионе, накопила значительный опыт предупреждения и ликвидации последствий от цунами. Учреждая подобный день, ООН преследовала несколько целей.

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Одна – повышение осведомленности граждан и представителей государственных структур об особенностях такого стихийного бедствия, как цунами. Другая – выработка практических шагов на пути предотвращения возможных разрушительных и гибельных последствий от этого стихийного бедствия.

Это направление, связанное с соглашением об уменьшении опасности от стихийных бедствий, стало активно развиваться в ООН в 2005 году после страшного цунами 2004 года.

Дата проведения Дня – 5 ноября – также была выбрана по инициативе японской делегации. Этот выбор связан с историей “Инамура-но-хи“ о крестьянине, который 5 ноября 1854 года пожертвовал своим имуществом, чтобы спасти жителей своей деревни. Он поджег свой урожай, предупредив об опасности жителей деревни, благодаря чему они спаслись. После цунами он принял самое активное участие в восстановлении деревни.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый кассовый аппарат и первую подземку.