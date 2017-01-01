На Большом адронном коллайдере обнаружили новую частицу

Новая призрачная частица не была предсказана теоретически.

Физики, работающие на Большом адронном коллайдере (БАК), заметили признаки новой, неожиданной частицы. Некоторые успели окрестить ее «новой призрачной частицей». Работа о регистрации данных должна пройти рецензирование для публикации в журнале, но уже размещена на arXiv.org.

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"Я бы сказал, что теоретики очень взволнованы, а экспериментаторы настроены крайне скептически, — рассказывает сотрудник ЦЕРН Александр Никитенко. — Как физик, я должен быть иметь критический настрой, но, как автор этого анализа, также должен обладать долей оптимизма".

Речь идет о сигнале, который проявился как скачок в данных, полученных Компактным мюонным соленоидом (CMS) Большого адронного коллайдера. Исследователи сталкивали частицы в поисках совсем других явлений, поэтому их удивление естественно.

Тяжелые частицы — вроде бозона Хиггса, — полученные в результате столкновений, практически моментально распадаются. Это производит поток частиц меньших масс и увеличенный импульс, который могут зарегистрировать датчики БАК.

Когда эти потоки частиц производили пары мюонов (топ элементарной частицы, похожий на электрон, но с гораздо большей массой), команда внимательно отслеживала происходящее. Однако результаты наблюдений привели их к весьма необычной находке.

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Новая неизвестная частица, судя по всему, производившая мюоны, имеет массу около 28 ГэВ. Это чуть больше пятой части массы бозона Хиггса (125 ГэВ). В настоящих моделях нет ничего, что предсказывало бы ее.

Тем не менее, даже если частица будет подтверждена, она не изменит нынешнее понимание физики. Ее странность заключается в том, что полученная масса возникла там, где, по идее, ничего не должно было образовываться. В любом случае делать какие-либо выводы еще рано.

Сигнал может оказаться сбоем в данных из-за какого-то шума. Похожий случай произошел в 2016 году, когда была получен очень волнующий сигнал в 750 ГэВ: в итоге выяснилось, что это была всего лишь статистическая флуктуация.

Так что пока полученные данные не будут перепроверены при помощи новых данных CMS, а также данными с датчика ATLAS, открытие остается неподтвержденным. Однако аномальные регистрации всегда очень интересны, и нам остается следить за происходящим и ждать новых данных от ЦЕРН.

Напомним, ранее сообщалось, что на адронном коллайдере засекли редчайшее явление.