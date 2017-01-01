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На Большом адронном коллайдере обнаружили новую частицу

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Новая призрачная частица не была предсказана теоретически.
Призрачную частицу засекли на коллайдере
Призрачную частицу засекли на коллайдере
naked-science.ru

Физики, работающие на Большом адронном коллайдере (БАК), заметили признаки новой, неожиданной частицы. Некоторые успели окрестить ее «новой призрачной частицей». Работа о регистрации данных должна пройти рецензирование для публикации в журнале, но уже размещена на arXiv.org.

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"Я бы сказал, что теоретики очень взволнованы, а экспериментаторы настроены крайне скептически, — рассказывает сотрудник ЦЕРН Александр Никитенко. — Как физик, я должен быть иметь критический настрой, но, как автор этого анализа, также должен обладать долей оптимизма".

Речь идет о сигнале, который проявился как скачок в данных, полученных Компактным мюонным соленоидом (CMS) Большого адронного коллайдера. Исследователи сталкивали частицы в поисках совсем других явлений, поэтому их удивление естественно.

Тяжелые частицы — вроде бозона Хиггса, — полученные в результате столкновений, практически моментально распадаются. Это производит поток частиц меньших масс и увеличенный импульс, который могут зарегистрировать датчики БАК.

Когда эти потоки частиц производили пары мюонов (топ элементарной частицы, похожий на электрон, но с гораздо большей массой), команда внимательно отслеживала происходящее. Однако результаты наблюдений привели их к весьма необычной находке.

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Новая неизвестная частица, судя по всему, производившая мюоны, имеет массу около 28 ГэВ. Это чуть больше пятой части массы бозона Хиггса (125 ГэВ). В настоящих моделях нет ничего, что предсказывало бы ее.

Тем не менее, даже если частица будет подтверждена, она не изменит нынешнее понимание физики. Ее странность заключается в том, что полученная масса возникла там, где, по идее, ничего не должно было образовываться. В любом случае делать какие-либо выводы еще рано.

Сигнал может оказаться сбоем в данных из-за какого-то шума. Похожий случай произошел в 2016 году, когда была получен очень волнующий сигнал в 750 ГэВ: в итоге выяснилось, что это была всего лишь статистическая флуктуация.

Так что пока полученные данные не будут перепроверены при помощи новых данных CMS, а также данными с датчика ATLAS, открытие остается неподтвержденным. Однако аномальные регистрации всегда очень интересны, и нам остается следить за происходящим и ждать новых данных от ЦЕРН.

Напомним, ранее сообщалось, что на адронном коллайдере засекли редчайшее явление.

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Теги: адронный коллайдер, частица, физика
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