Apple сместили со второго места по продажам смартфонов

Лидер не изменился.

Сегодня аналитическая компания Counterpoint опубликовала отчет об исследовании рынка смартфонов в третьем квартале 2018 года. Лидерство на рынке продолжает удерживать южнокорейский производитель Samsung. В спину ему постепенно начинает дышать Huawei. Китайская компания в третьем квартале в очередной раз поменялась местами с Apple. Далее – подробнее обо всем.

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С июля по сентябрь включительно Samsung поставила на рынок 72.3 млн смартфонов. По сравнению с идентичным периодом прошлого года показатель упал на 13%. Так, еще год назад южнокорейскому технологическому гиганту удалось отгрузить свыше 83 млн девайсов. А вот Huawei свои показатели смог улучшить. В отчетном периоде ведущий китайский производитель поставил на рынок 52 млн смартфонов, что на 33% больше, чем год назад.

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Объем отгрузок Apple практически не поменялся – 46.7 млн в Q3 2017 против 46.9 млн в Q3 2018. Надо отметить, что это уже не первый раз, когда американская «корпорация зла» уступает 2-ю строчку компании Huawei. Однако, несмотря ни на что, в плане заработка у производителя из США все более чем прекрасно. Apple отчиталась о финансовых показателях за период с июля по сентябрь, который является четвертым финансовым кварталом для нее.

В частности, за это время компания выручила почти 63 млн долларов США, что на 20% больше в годовом исчислении. Чистая прибыль возросла более чем на 40%, составив свыше 2.9 млрд долларов. В компании утверждают, что это рекордные показатели. В то же время с объемами реализации все не так радужно, как хотелось бы ей. Как говорилось ранее, продажи смартфонов iPhone выросли на 200 тысяч единиц, а вот продажи планшетов iPad и компьютеров Mac снизились соответственно на 6% и 2 % – с 10.3 млн до 9.7 млн и с 5.4 млн до 5.3 млн.

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Улучшить показатели продаж смартфонов смогла и Xiaomi (на 25%) – с 28.5 млн до 35.7 млн. Замыкает пятерку лидеров компания OPPO. Всего за третий квартал этого года она поставила на рынок 33.9 млн телефонов, что на 4% больше, чем в базовом периоде. В спину ей дышит другая фирма, входящая в состав корпорации BBK Electronics. Речь идет о vivo, объем отгрузок которой вырос на 7% и составил 30.5 млн.

Также надо отметить, что Huawei, vivo и OPPO являются лидерами на китайском рынке. Их доля составляет 23%, 21% и 21% соответственно. При этом только Huawei и vivo смогли нарастить объемы поставок на родине по сравнению с третьи кварталом прошлого года. Сильнее всех провалилась на рынке Китая компания Samsung. Так, южнокорейский производитель в отчетном периоде отгрузил на 67% меньше девайсов, чем в базовом.

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Наконец, доля рынка Samsung в мире упала с 21% до 19%. В то же время удельный вес Huawei вырос с 10% до 13%. Доля Apple в очередной раз не изменилась, составил 12%. Xiaomi и OPPO занимают по 9% рынка, а vivo – 8%. Если говорить о рынке в целом, он упал на 3% – с 398.8 млн до 386.8 млн.

Напомним, всего шесть лет назад Samsung обогнал Нокию, которая была лидером 14 лет.