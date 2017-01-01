Хакеры выкрали данные украинских пользователей Facebook

Следы ведут в Россию.

В интернете в свободном доступе выложена информация о 257 тысячах пользователей Facebook, у 81 тысячи аккаунтов доступны даже личные сообщения. Хакеры, стоящие за утечкой, утверждают, что всего у них есть данные 120 млн человек. Расследование Facebook показало, что злоумышленники использовали вредоносные расширения для браузеров.

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В начале сентября на англоязычном форуме Blackhatworld, посвященном поисковой оптимизации, появился загадочный пост от нового пользователя с ником FBSaler.

"Мы продаем персональную информацию пользователей "Фейсбука". Наша база включает 120 миллионов аккаунтов, с возможностью выборки по конкретным странам. Стоимость одного профайла составляет 10 центов", - написал он.

Пользователь приложил ссылку на сайт Fbserver, на котором в качестве примера была выложена часть информации. Русская служба Би-би-си не нашла подтверждения информации о наличии у хакеров 120 млн аккаунтов, однако на Fbserver действительно попали персональные данные пользователей соцсети.

В начале октября Fbserver перестал работать, но дважды перезапускался на новой площадке. Последнее "зеркало" портала носило название Socialser21 и работало до 29 октября, сейчас оно также недоступно (Би-би-си знает полный адрес сайта, но не раскрывает его в целях защиты личной информации).

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Активнее всего представлена Украина, уточняет глава службы обеспечения безопасности Digital Shadows Ричард Голд: 47 тысяч пользователей. Россию в качестве страны проживания указали 12 тысяч человек. Всего на сайте почти 200 страновых разделов, в выборке есть аккаунты из Великобритании, США, Бразилии и стран СНГ.

Примерно такие же результаты показал анализ содержания портала Fbserver, выполненный для Би-би-си российской Social Data Hub (в середине октября Facebook обвинила компанию в нелегальном сборе данных о пользователях соцсети, аналитика была подготовлена до критики со стороны IT-корпорации).

У трети всего массива данных (81 тысяча профайлов) в открытом доступе были выложены личные сообщения, подсчитали в Digital Shadows. Русская служба Би-би-си связалась с пятью гражданами России из Москвы, Белгорода и Перми, чья личная переписка была доступна на Socialser21, и все они подтвердили ее подлинность.

В личных сообщениях граждан можно встретить поздравления с праздниками, обсуждение концерта Depeche Mode, жалобы тещи на измены зятя, переписку с поклонниками, выяснение отношений между двумя влюбленными и жалобы на то, что "нет просвета в жизненной рутине".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые смогли получить данные пользователей Facebook через тест.