Илон Маск пообещал превратить Tesla в домашнее животное

Основатель компании рассказал о будущем электромобилей.

В серии твитов Илон Маск рассказал, что ждет владельцев автомобилей Tesla после будущих обновлений программного обеспечения. Среди необычных функций: нахождение владельца по геопозиции смартфона и самостоятельный поиск парковочного места.

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Систему Summon производители внедрили в 2016 году с обновлением программного обеспечения до версии 7.1. В то время она расширяла функции автопилота. Автомобиль мог самостоятельно заезжать и выезжать из гаража, а также пристраиваться на парковочное место. Тогда создатели уверяли, что в будущем Tesla сможет разъезжать по стране, только чтобы встретиться с владельцем, и будет самостоятельно заправляться. Теперь эти обещания приобретают реальное воплощение.

В Twitter Илон Маск опубликовал сообщения, в которых пообещал, что автомобиль будет сам подъезжать к смартфону владельца.

"Машина подъедет к месту положения вашего смартфона и последует за вами, словно домашнее животное, если вы будете удерживать кнопку вызова. Кроме того, вы сможете управлять ею дистанционно, как большой радиоуправляемой машинкой, если она находится в зоне видимости".

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Он также пообещал, что обновленная версия ПО выйдет в ближайшие шесть недель. Она будет доступна на автомобилях, выпущенных за последние два года (версия V2+). Вместе с тем он уточнил, что в следующем году ожидается другое обновление, которое улучшит автоматическую парковку. Благодаря ей Tesla будет самостоятельно искать свободное место в парковочной зоне, распознавать знаки для подтверждения операции и парковаться.

Некоторые пользователи уже продемонстрировали эту технологию.

Управление Tesla через смартфон 0:00 / 00:23

Напомним, ранее сообщалось, что Илона Маска уволили с поста председателя совета директоров Tesla.