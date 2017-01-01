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Google назвал самые красивые приложения 2018 года

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Всего выбрано четыре приложения.
Всего выбрано четыре приложения
Всего выбрано четыре приложения
design.google.com

Компания Google назвала приложения для Android, которые победили в номинации Material Design Awards 2018. Напомним, поисковый гигант каждый год выбирает приложения, которые лучше всего, по его мнению, реализуют дизайнерский язык Material Design.

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В этом году было четыре категории: Expression, Innovation, Experience и Adaptation. Соответственно победителей получилось также четыре: KptnCook, Lyft, Simple Habit Meditation и Anchor.

Первое приложение представляет собой набор простых рецептов, второе в отдельном представлении не нуждается, Simple Habit Meditation помогает людям медитировать, а Anchor — приложение для подкастов.

Напомним, ранее были названы ТОП-5 красивых приложений для iPhone.

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Теги: Android, приложения
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