Google назвал самые красивые приложения 2018 года

Всего выбрано четыре приложения.

Компания Google назвала приложения для Android, которые победили в номинации Material Design Awards 2018. Напомним, поисковый гигант каждый год выбирает приложения, которые лучше всего, по его мнению, реализуют дизайнерский язык Material Design.

Читай также: ТОП-10 красивых приложений для твоего Android смартфона

В этом году было четыре категории: Expression, Innovation, Experience и Adaptation. Соответственно победителей получилось также четыре: KptnCook, Lyft, Simple Habit Meditation и Anchor.

Первое приложение представляет собой набор простых рецептов, второе в отдельном представлении не нуждается, Simple Habit Meditation помогает людям медитировать, а Anchor — приложение для подкастов.

Напомним, ранее были названы ТОП-5 красивых приложений для iPhone.