День в истории: 2 ноября - Первый сетевой червь и самая большая летающая лодка

В этот день, 2 ноября, произошли такие события.

День рождения основателя математической логики

Джордж Буль Wikipedia.org

В 1815 родился Джордж Буль, математик, разработавший алгебру логики.

Джордж Буль родился и вырос в семье небогатого ремесленника Джона Буля, увлеченного наукой. Отец, интересуясь математикой и логикой, дал первые уроки своему сыну, но тот не сумел рано обнаружить свои выдающиеся таланты в точных науках, и его первым увлечением стали классические авторы.

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Лишь к семнадцати годам Буль дошел до высшей математики, продвигаясь медленно из-за отсутствия действенной помощи.

С шестнадцати лет Буль начал работать помощником учителя в частной школе в Донкастере и, так или иначе, продолжал преподавание на разных должностях в течение всей жизни. Он был женат (с 1855 г.) на Мэри Эверест (з. Эверест-Буль), племяннице знаменитого географа Джорджа Эвереста, также занимавшейся наукой и преподаванием, а после смерти мужа много сил уделившей популяризации его вклада в логику.

Четыре их дочери снискали известность как ученые (геометр Алисия, химик Люси), или члены ученых семей (Мэри, жена математика и писателя Ч. Г. Хинтона, и Маргарет, мать математика Дж. И. Тейлора), а пятая - Этель Лилиан Войнич - прославилась как писатель.

В честь Буля назвали тип переменной Boolean в программировании.

Самолет с самым большим размахом крыльев

Хьюз H-4 Геркулес Wikipedia.org

В 1947 году попытку подняться в воздух совершил самолет с самым большим размахом крыльев – Хьюз H-4 Геркулес. Это, по сути, была транспортная деревянная летающая лодка, разработанная американской фирмой Hughes Aircraft под руководством Говарда Хьюза.

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136-тонный самолет, первоначально обозначенный НК-1 и получивший неофициальное прозвище Spruce Goose (дословно “Еловый гусь“, но несмотря на свое прозвище, самолет построен практически полностью из березы), был самой большой когда-либо построенной летающей лодкой, а размах его крыла в 98 метров оставался рекордным до 31.05.2017 (почти 70 лет), когда был предъявлен журналистам двухфюзеляжный транспортный самолет Stratolaunch с размахом крыльев 117 метров. Летающая лодка была предназначена для транспортировки 750 солдат при полном снаряжении.

Самолет Hercules, пилотируемый самим Говардом Хьюзом, совершил свой первый и единственный полет только 2 ноября 1947 года, когда поднялся в воздух с аэродрома острова Терминал на высоту 21 метр и покрыл приблизительно два километра по прямой над гаванью Лос-Анджелеса.

Хьюз поддерживал самолет в рабочем состоянии до своей смерти в 1976 году, тратя на это до 1 млн долларов США в год.

Первый червь

Дискета с червем Морисса Wikipedia.org

2 ноября 1988 первый в истории сетевой червь парализовал работу шести тысяч двухсот компьютеров в США. Червь Морриса читал /etc/passwd, пытаясь подобрать пароли к учетным записям. Для этого использовалось имя пользователя (и оно же с буквами в обратном порядке), а также список из 400 наиболее популярных слов. Эта атака привела к масштабному заражению всей сети ARPANET, и именно после этого разработчики придумали /etc/shadow, а также паузы после неправильного ввода пароля.

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Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. Сам Моррис хорошо законспирировал код программы, и вряд ли кто мог доказать его причастность. Однако его отец, компьютерный эксперт Агентства национальной безопасности, посчитал, что сыну лучше во всем сознаться

26 июля 1989 года Моррис стал первым обвиненным в компьютерном мошенничестве и акте злоупотребления. B 1990 году он был приговорен к трем годам пробации (осужденный освобождается от наказания при условии хорошего поведения; применяется к несовершеннолетним правонарушителям и совершившим преступление впервые), к 400 часам общественных работ и оштрафован на $10050. Роберт подал апелляционную жалобу, но проиграл.

Позже он основал Viaweb вместе с Полом Грэмом, стартап компании, разрабатывающей программное обеспечение для создания интернет-магазинов. А в1998 году Viaweb продан за $48 млн. Yahoo, который переименовал программное обеспечение в Yahoo! Store.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие Магелланова пролива и мощнейшее землетрясение в Португалии.