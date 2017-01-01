“Алло, а почему "черная пятница" черная?”

Черная пятница (Black Friday на английском) традиционно самый оживленный и сумасшедший день в году для ритейла. По некоторым данным, люди, в общей сложности, тратят между $50 и $60 млрд при совершении покупок.

Кстати, электроника является самой популярной категорией товаров - 59% покупателей в этот день приобретают смартфоны или планшеты.

Последние тренды свидетельствуют о том, что “черная пятница“ становится “черным ноябрем“, потому что многие ритейлеры готовят коммуникацию заранее и продлевают ее до конца месяца. Так, к примеру, в Украине ГК Алло подготовилась заранее. Достаточно просто зайти по ссылке https://allo.ua/blackfriday/, зарегистрироваться, чтобы первыми узнать на какие же товары будут максимальные скидки, дождаться 23 ноября, начала Черной Пятницы, чтобы первым приобрести долгожданный подарок себе или родным.

Более 500 товаров в категориях смартфоны, гаджеты, наушники будут представлены с огромными скидками от 20% до 70%

Традиция проведения Черной Пятницы прижилась не только в США, но уже и в Европе, и в Украине. В прошлом году многие украинцы выбрали ГК Алло именно из-за беспрецендентных акций и скидок.

На самом деле в США Черную Пятницу назвали таковой, потому что именно в этот день города тонули в бесконечных пробках.

Не так давно этому дню исполнилось 50 лет. В 1951 году журнал Factory Management and Maintenance заметил, что после Дня благодарения многие работники брали отгул по состоянию здоровья, а на самом деле брали отпуск, чтобы воспользоваться периодом скидок и походить по магазинам.

Тогда же полицейские из Филадельфии, стали использовать словосочетание “Black Friday”, шокированные нереальными пробками. Хотя есть и еще одна версия. В американском бухгалтерском учете убытки отмечаются красным цветом, а прибыли – черным.

В черную пятницу скидки в магазинах могут достигать 80-90%. Поэтому американцы занимают очереди заранее. Перед открытием в больших магазинах могут собираться очереди до 15 тыс. человек, а отдельные магазины могут открываться уже в 5 утра.

Группа компаний Алло — крупный игрок украинского рынка персональной электроники, лидер на рынке смартфонов. Группа объединяет розничную сеть Алло (365 магазинов), интернет-магазин allo.ua, дистрибуторскую компанию Цифротех. В своих магазинах компания официально продает устройства Samsung, Xiaomi, Sony, HTC и других международных брендов.