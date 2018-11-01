Зубы нендертальцев-малышей раскрыли тайну отвратительного питания

На зубах нашли остатки свинца.

Международная команда антропологов провела анализ зубов, принадлежавших детям неандертальцев, которые жили на территории Франции около 250 тысяч лет назад. Работа раскрыла чрезвычайно непростые условия, в которых росли неандертальцы-малыши, включая жесткие климатические испытания и отравление свинцом. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

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Считается, что, в отличие от наших прямых предков, неандертальцы были «коренными европейцами» и неплохо адаптировались к жизни в суровых условиях, существовавших на континенте сотни тысяч лет назад, во времена обледенения. Картину тех испытаний и невзгод, которые им приходилось преодолевать, раскрывает новая работа Тани Смит (Tanya Smith) из австралийского Университета Гриффит и ее коллег.

Останки двух детей неандертальцев (Payre 6 и Payre 336) были получены на раскопках Пейре (Payre) в Роне на юго-востоке Франции. Для сравнения ученые использовали зубы, найденные на том же участке, но принадлежавшие обычному человеческому ребенку, жившему здесь намного позже, около 5000 лет назад.

Зубы непрерывно стачиваются и обновляются новой тканью, поэтому в них, как в кольцах деревьев, сохраняется ценная информация об условиях, в которых происходил их рост. Зубы детей с этой точки зрения особенно интересны: они наращивают новые непрерывно, и ученые, осторожно испаряя их слой за слоем с помощью лазера, смогли проследить все детали состава ткани шаг за шагом.

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Такая работа показала, что один из исследованных неандертальских детей родился весной, что совсем неудивительно: большинство крупных млекопитающих обзаводятся потомством именно весной, чтобы иметь достаточно времени для питания и выращивания на летней богатой пище. При этом оба ребенка продолжали пить грудное молоко вплоть до двух с половиной лет (этот срок был характерен и для вскармливания у людей в доиндустриальных сообществах).

Отношение содержания в зубах различных изотопов кислорода говорит о том, что эти малыши переживали куда более суровые перепады климата, чем ребенок, живший здесь же несколько сотен тысяч лет спустя, — с чередованием резко выраженных сухих морозов и жары, сильными температурными экстремумами. "Зимняя" эмаль их достаточно слаба, и ученые уверены, что в эти периоды дети неандертальцев болели и голодали особенно часто, теряя вес и сильно ослабевая. Забот с ними у неандертальских матерей было никак не меньше, чем у современных — с современными детьми.

Кроме того, их зубы сохранили следы как минимум двух контактов со свинцом — наиболее древние такие свидетельства, известные сегодня науке. Возможно, эти неандертальцы пили воду, содержавшую свинец, или вдыхали дым от огня, куда попали его фрагменты. Такое вполне могло случиться: в 25 километрах от места их нахождения расположены старые свинцовые шахты, ныне не использующиеся, но когда-то довольно богатые этим токсичным металлом.

Напомним, ранее сообщалось, что нендертальцы любили украшать себя перьями.