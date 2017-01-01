Галактики будет искать искусственный интеллект от Facebook

Тот же принцип, что применяется для распознавания лиц, применят к галактикам.

Исследователи "научили" программу, построенную с использованием искусственного интеллекта – которая ранее применялась для распознавания лиц в социальной сети Facebook – для идентификации галактик нашей Вселенной.



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Результатом стала программа под названием ClaRAN, способная сканировать снимки, сделанные при помощи радиотелескопов.



Основная задача, стоящая перед этим алгоритмом, состоит в обнаружении радиогалактик – галактик, которые излучают мощные радиоджеты со стороны сверхмассивных черных дыр, лежащих в их центрах.



Программа ClaRAN является детищем специалиста по обработке больших объемов данных доктора Чен Ву (Chen Wu) и астронома доктора Айви Вонг (Ivy Wong), оба ученых из филиала Международного центра радиоастрономических исследований в Университете Западной Австралии.



Доктор Вонг сказала, что черные дыры лежат в центрах многих, если не всех, галактик Вселенной.



"Эти сверхмассивные черные дыры время от времени извергают джеты, которые можно наблюдать при помощи радиотелескопов", - сказала она.



"Со временем эти джеты растягиваются на большие расстояния от родительских галактик, что усложняет обнаружение родительской галактики при помощи традиционных компьютерных программ. Именно этому мы пытаемся «научить» программу ClaRAN".



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Доктор Ву сказал, что алгоритм ClaRAN был построен на основе программного обеспечения для распознавания образов компаний Microsoft и Facebook с открытым исходным кодом.



Он сказал, что программа была полностью переработана и «натренирована» на распознавание галактик вместо человеческих лиц.



Сама программа ClaRAN также имеет открытый исходный код, который можно найти на GitHub.



Как сказала доктор Вонг, новый обзор неба EMU, для проведения которого будет использован радиотелескоп Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), расположенный на территории Западной Австралии, позволит наблюдать порядка 70 миллионов галактик нашей Вселенной.



Она сказала, что традиционные компьютерные программы способны корректно распознать лишь 90 процентов таких источников, поэтому оставшиеся галактики в этом случае пришлось бы анализировать «вручную».



«Если программа ClaRAN сможет сократить это число «трудно обнаруживаемых» галактик в 100 раз, это означает, что астрономы-любители, которых мы привлекаем в роли добровольцев при обработке снимков галактик, смогут потратить освободившееся время на поиски галактик новых типов», - пояснила она.



Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Напомним, ранее сообщалось, что в яркой галактике нашли слишком много темной материи.