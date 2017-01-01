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На границе ЕС установят детекторы лжи

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Камеры будут следить за реакцией человека при ответах на вопросы.
Искусственный интеллект проверит въезжающих в ЕС
Искусственный интеллект проверит въезжающих в ЕС
europa.eu

Евросоюз проведет испытания системы iBorderCtrl, которая на протяжении шести месяцев будет работать на границах Венгрии, Латвии и Греции со странами вовне ЕС. Она представляет собой платформу с искусственным интеллектом, призванную ускорить процесс пересечения границы.

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Человек сможет предварительно заполнить электронные анкеты и загрузить необходимые документы, а затем машина задаст вопросы. Ответы на вопросы будут анализироваться, и, если ИИ решит, что все в порядке, человек получит QR-код, по которому пересечет границу.

“Что у вас в чемодане? Если вы откроете его и покажете, что у него внутри, ваши слова подтвердятся?“ — примерно такие вопросы будет задавать искусственный интеллект. Одновременно за человеком будет наблюдать система сенсоров и видеокамеры, измеряющие ряд физиологических параметров и реакции.

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Если же машина заподозрит что-то неладное, от человека потребуют предоставить дополнительную информацию, а также пройти сканирование ладони, лица, отпечатков. ИИ проверит затем базы данных и отправит подозреваемого к живому инспектору.

iBorderCtrl находится на ранних стадиях тестирования и выдавать запрет на пересечение границы не сможет. Пока что.

Напомним, ранее Илон Маск предрек гибель человечества от искусственного интеллекта.

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Теги: искусственный интеллект, граница, Евросоюз
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