На границе ЕС установят детекторы лжи

Камеры будут следить за реакцией человека при ответах на вопросы.

Евросоюз проведет испытания системы iBorderCtrl, которая на протяжении шести месяцев будет работать на границах Венгрии, Латвии и Греции со странами вовне ЕС. Она представляет собой платформу с искусственным интеллектом, призванную ускорить процесс пересечения границы.

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Человек сможет предварительно заполнить электронные анкеты и загрузить необходимые документы, а затем машина задаст вопросы. Ответы на вопросы будут анализироваться, и, если ИИ решит, что все в порядке, человек получит QR-код, по которому пересечет границу.

“Что у вас в чемодане? Если вы откроете его и покажете, что у него внутри, ваши слова подтвердятся?“ — примерно такие вопросы будет задавать искусственный интеллект. Одновременно за человеком будет наблюдать система сенсоров и видеокамеры, измеряющие ряд физиологических параметров и реакции.

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Если же машина заподозрит что-то неладное, от человека потребуют предоставить дополнительную информацию, а также пройти сканирование ладони, лица, отпечатков. ИИ проверит затем базы данных и отправит подозреваемого к живому инспектору.

iBorderCtrl находится на ранних стадиях тестирования и выдавать запрет на пересечение границы не сможет. Пока что.

Напомним, ранее Илон Маск предрек гибель человечества от искусственного интеллекта.