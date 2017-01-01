Определена дата запуска сверхтяжлой ракеты Falcon Heavy

Запуск намечен на начало 2019 года.

Военно-воздушные силы США и SpaceX теперь планируют первый запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Falcon Heavy, финансируемый правительством, на начало 2019 года.

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Об этом сообщила неправительственная организация The Planetary Society, чей космический аппарат LightSail 2 планировалось отправить в космос на борту Falcon Heavy.

Первоначально предполагалось запустить сверхтяжёлую ракету SpaceX 30 ноября, но, как сообщили в ВВС США организации The Planetary Society, запуск было решено перенести. Он произойдёт в начале 2019 года, хотя точная дата пока не была определена. Также не были названы причины отсрочки.

Ранее SpaceX подтвердила готовность Falcon Heavy к запуску, для чего 12 июня было открыто 60-дневное окно. Следовательно, вина за перенос сроков запуска ракеты лежит не на SpaceX, а на ВВС США. Вполне возможно, что партнёры ВВС США не смогли доставить в срок груз, который планируется оправить в космос на борту Falcon Heavy.

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Также допускается, что SpaceX просчиталась со сроками перехода Falcon Heavy с более старых версий Falcon 9 Block 2 и 3 на Falcon 9 Block 5.

Кроме того, слухи утверждают, что более реальным следует считать запуск Falcon Heavy в марте, а не в самом начале 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy.