Видео дня: Мот - По Буквам и Ревизор в Умани
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Мот — По Буквам (премьера клипа, 2018)
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На канале Мота с лейбла Black Star появился клип По буквам. В треке Мот рассказывает, как развивались его отношения с нынешней женой.
Режиссером музыкального видео выступила Катя Як, которая недавно визуализировала хит Федука Хлопья летят наверх.
Ревизор c Тищенко. 9 сезон - Умань
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Ревизор приехал в Умань и посетил кафе Пан Кабан, отель Оrot, трассу Е95 Киев-Одесса, ресторан Фабрикант, Центральну жіночу перукарню, ресторан Zastava, салон красоты Sova.
Напомним, днем ранее в тренде были Вечерний Квартал и Лига смеха.
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