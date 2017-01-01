Видео дня: Мот - По Буквам и Ревизор в Умани

В трендах - клип и ТВ-шоу.

Мот — По Буквам (премьера клипа, 2018)

Читай также: Видео дня: 15 фокусов и хамелеон челлендж

На канале Мота с лейбла Black Star появился клип По буквам. В треке Мот рассказывает, как развивались его отношения с нынешней женой.

Режиссером музыкального видео выступила Катя Як, которая недавно визуализировала хит Федука Хлопья летят наверх.

Ревизор c Тищенко. 9 сезон - Умань

Читай также: Видео дня: наша история за одну минуту

Ревизор приехал в Умань и посетил кафе Пан Кабан, отель Оrot, трассу Е95 Киев-Одесса, ресторан Фабрикант, Центральну жіночу перукарню, ресторан Zastava, салон красоты Sova.

Напомним, днем ранее в тренде были Вечерний Квартал и Лига смеха.