Nubia представила смартфон с двумя экранами

У смартфона нет фронтальной камеры.

Состоялась официальная презентация высокопроизводительного смартфона Nubia X, который получил ряд весьма любопытных особенностей.

Аппарат наделён сразу двумя дисплеями. Во фронтальной части располагается панель FHD+ In-Cell 2.5D с диагональю 6,26 дюйма и разрешением 2280 × 1080 точек. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 3.

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В тыльной части установлен вспомогательный экран AMOLED 2.5D размером 5,1 дюйма по диагонали. Эта панель обладает разрешением 1520 × 720 точек.

У смартфона нет фронтальной камеры. Для селфи-съёмки служит основная двойная камера на базе датчиков с 16 млн и 24 млн пикселей. При этом вспомогательный экран сзади выполняет функции видоискателя.

Ещё одна особенность новинки — два дактилоскопических сканера, которые располагаются в левой и правой боковых частях корпуса. Таким образом, разблокировка может выполняться и правой, и левой рукой.

Nubia X fonearena.com

Применён процессор Snapdragon 845. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385: четыре из них функционируют с тактовой частотой до 2,8 ГГц, ещё четыре — до 1,8 ГГц. Обработкой графики занимается контроллер Adreno 630.

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Объём оперативной памяти в зависимости от модификации составляет 6 или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64, 128 или 256 Гбайт. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, порт USB Type-C и аккумулятор ёмкостью 3800 мА·ч.

Габариты составляют 154,1 × 73,3 × 8,4 мм, вес — 181 грамм. Используется операционная система Android 8.1 (Oreo) с надстройкой Nubia UI 6.0.

Приобрести смартфон можно будет по цене от 470 до 620 долларов США в зависимости от версии.

Напомним, ранее ZTE представил первый складной телефон.