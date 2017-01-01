5 вещей, которые реально важны в смартфоне: брать ли Pouvoir 2 pro от Tecno

Даже если ты не гик и тебе в руки не попадают на тест последние новинки, у тебя все равно сформируется список требований к смартфону. Волка ноги кормят. Я как журналист, который работает “в поле“, успевает отписаться в ленту между двумя глотками кофе и часто попадает домой не раньше, чем последний трамвай в депо, точно могу сказать, какие из модных фишек действительно нужны, а какие – выкачивание денег. Мне в руки попал Pouvoir 2 pro от Tecno (на рынке с сентября 2018 года), и после нескольких недель активного тестирования я могу сделать выводы.

Качественный экран

Не люблю “ломать“ глаза и предпочитаю, чтобы картинка всегда была четкой, поэтому ценю плотность пикселей. Практически 6-дюймовый экран с разрешением 1440х720 вполне себе устраивает соотношением полезной площади ко всей передней панели. Олеофобное покрытие неплохо защищает от жирных следов, и это актуально, поскольку у меня телефон чаще живет в руке, чем в кармане.

Надежная батарея Во время командировок заряд любого телефона падает со страшной силой, да и при передвижениях по городу аппарат постоянно тратит энергию на поиск новой соты. Нужно ли говорить, что мне крайне важно не остаться без связи посреди дня. Да, я знаю про Power Bank, у меня их (как и зарядок) несколько, но его не всегда удобно таскать с собой и к тому же надо не забыть зарядить. В Pouvoir 2 pro от Tecno установлена батарея на 5000 мА*ч – весьма достойный показатель. Кроме того, важна не только заявленная емкость, но и реальные показатели работы. Производитель заявляет до 96 часов работы. Реально это 2 дня очень активного использования, и разряд падает не до 0, а до 10-15%. При этом отмечу стройный внешний вид самого устройства (большая емкость часто делает его очень громоздким).

Четкие камеры Tecno позиционирует свои девайсы как камерофоны, и в своем классе они определенно сильны. 13 Мп основная + 13 Мп фронтальная с двойной вспышкой позволяют побаловаться своими луками (что лично мне меньше надо), а также отлично работают как в режиме постановочного фото, так и дают четкие снимки при активной репортажной съемке, когда нужно быстро ловить момент (а вот здесь много-премного плюсую!). Вечерние снимки тоже заслуживают право не только занимать место в галерее, а и быть опубликованными.

Свежий софт

Все хотят, чтобы смартфон работал быстро и не тормозил. Особенно в режиме многозадачности и необходимости постоянного переключения между приложениями. Впрочем, иных режимов у меня и не бывает. Залог скорости – свежий андроид и обновления. В Pouvoir 2 pro от Tecno установлен практически самый свежий на сегодня Android 8.1, а обновления по воздуху обеспечивают быструю работу. Еще помогает Freezer. Эта программа установлена по умолчанию, чтобы заморозить энергоемкие приложения и разгрузить систему. Продвинутая безопасность Если у вас паранойя – это еще не значит, что за вами не следят. После некоторых случаев в нашей редакции стал чаще звучать черный юмор. Да и просто неприятно, когда в твое личное пространство могут залезть чужие. Смартфон знает обо мне больше всех, тут хранится все, и важно знать, что вся моя информация защищена. Снятие блокировки касанием пальца к сканеру – удобное и надежное решение. Также защита от постороннего вмешательства построена на технологии Face ID. Обмануть фотографией ее невозможно, т.к. происходит сканирование всей глубины лица. Резюмируя, отмечу, что привыкал я к Pouvoir 2 pro очень недолго. Он вполне сбалансирован и даже сложно сразу найти, к чему придраться и чего в нем может не хватать. Допустим, нет модуля NFC для платежей. А что, разве чипованная карта pay pass не будет удобнее при бесконтактной оплате? Нет модной “челки“, которую не к месту лепят уже все, кому лень. С разъемом USB Type-C зарядка была бы быстрее, но для меня не критично потратить пару часов на батарею, которая реально держит пару дней. Поэтому скажу, что в целом смартфон оставляет хорошее впечатление и достойно отрабатывает свой функционал.