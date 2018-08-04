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Google запустил невидимую защиту от ботов

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Новая версия reCAPTCHA доступна официально.
Защита от ботов стала невидимой
Защита от ботов стала невидимой
smfanton.ru

Google официально представил новую версию системы защиты веб-сайтов от ботов под названием reCAPTCHA v3. Теперь пользователю не нужно вводить текст, выбирать картинки, соответствующие неким критериям и даже кликать на кнопку «Я не робот».

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Система производит анализ действий посетителя сайта в фоновом режиме и выставляет ему оценку в диапазоне от нуля до одного балла. Чем ближе результат к единице, тем выше вероятность того, что посетитель – человек.

reCAPTCHA v3 наделена способностью автоматически обучаться в процессе осуществления мониторинга сайта. Ее размещение сразу на нескольких страницах ресурса позволяет более качественно распознавать шаблоны поведения пользователей.

Данные аналитики поведения пользователей отображаются в консоли администратора. Существует возможность получить перечень наиболее популярных действий, совершаемых на сайте.

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Данные по распределению запросов с низким и высоким риском при выполнении различных действий на сайте, отображаемые в консоли администратора reCAPTCHA v3

Кроме того, систему можно настроить на выполнение заранее запланированных действий в случае обнаружения подозрительного трафика вместо банальной блокировки пользователя.

Разработчики предлагают несколько схем применения этой возможности на практике. Например, в случае, когда посетитель набирает низкий балл (нижнюю границу задает веб-мастер) на странице авторизации сайта, ему следует предложить пройти верификацию по электронной почте или двухфакторную аутентификацию.

Introducing reCAPTCHA v3
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Напомним, ранее сообщалось, что в США чат-ботам запретили притворяться людьми.

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Теги: боты, Google
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Источник: cnews.ru

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