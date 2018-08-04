День в истории: Испытание Царь-бомбы и Война миров

В этот день, 30 октября, произошли следующие события.

Астероид Гермес

Астроид пролетел недалеко от Земли VistaNews.ru

В 1937 году астероид Гермес приблизился к Земле на расстояние всего 780 тыс. км.

Астероид был открыт 28 октября 1937 году немецким астрономом Карлом Рейнмутом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь Гермеса, бога торговли в древнегреческой мифологии.

Спустя четыре дня после открытия астероид стал слишком слабым, чтобы его можно было разглядеть в телескопы того времени, а данных, накопленных за время наблюдений, оказалось недостаточно для вычисления орбиты.

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Астероид был “потерян“ и, как следствие, собственного номера ему присвоено не было. Однако, несмотря на это, Рейнмут всё же дал ему имя. Таким образом, это был единственный случай, когда астероид получил собственное имя раньше, чем порядковый номер, имея лишь временное обозначение 1937 UB.

Позднее, спустя почти 66 лет, 15 октября 2003 года американский астроном Брайан Скифф в рамках проекта LONEOS обратил внимание на то, что орбита одного из астероидов, обращенная назад во времени (Тимоти Спаром, Стивеном Челси и Полом Чодасом), практически полностью совпадает с орбитой астероида Гермес.

Сейчас орбита этого астероида точно определена, а астероиду присвоен порядковый номер 69230. Расчет орбиты Гермеса также позволил выявить и другие связанные с ним интересные факты. В частности, проследив путь этого астероида назад во времени, ученые выяснили, что 26 апреля 1942 года он сближался с Землёй до расстояния примерно в 1,7 радиусов орбиты Луны (634 520 км), что еще меньше, чем было 30 октября 1937 года (739 000 км). Дело в том, что во время войны мониторинг за астероидами практически не проводился, и астрономы просто пропустили столь тесное сближение Земли с астероидом.

Война миров

Орсон Уэлсс во время радиоспектакля telegraph.co.uk

В 1938 годк в США, на радиостанции CBS состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса Война миров, стилизованная под прямой репортаж с места событий. Многие американцы поверили в реальность событий, что вызвало невиданную панику. Режиссером радиопостановки был Орсон Уэллс.

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По сообщениям газет, постановку слушали около 6 миллионов человек, и примерно пятая часть из них приняла ее за реальные новостные репортажи. Многие или не слышали начало программы с предупреждением о вымышленности событий (в это время часть аудитории переключила волну на станции, где шли новости начала часа), либо забыли про нее после начала концерта.

К тому времени как на 40-й минуте появилось напоминание диктора, многие уже не слушали радио, целые семьи баррикадировались с оружием в подвалах своих домов либо спешно собирали вещи, чтобы уехать на запад, многие требовали, чтобы вооруженные силы страны покончили с пришельцами либо раздали оружие всем желающим.

Телефоны в тот вечер были перегружены в 5 раз, пробки из Нью-Йорка, Трентона и Филадельфии растянулись почти на 100 км. Нью-йоркская полиция только за четверть часа получила более двух тысяч вызовов, а в Нью-Джерси была мобилизована Национальная гвардия и моторизованные пожарные бригады. Часть аудитории оказалась настолько невнимательна, что поверила в нападение немцев. Люди утверждали, что видели молниобразные залпы пришельцев и чувствовали запах их отравляющих газов.

Радиопостановку слушали и на Западном побережье. В ее кульминационный момент вышла из строя электростанция городка Конкрет в штате Вашингтон; жители Конкрета не сомневались, что линии электропередачи уничтожены наступающими марсианами.

Вскоре страх слушателей сменился гневом, обращенным на CBS. Многие из них подали в суд требования компенсации морального вреда. Все они были отклонены, но Уэллс настоял на компенсации материального вреда мужчине, который испортил свои новые туфли, убегая от марсиан.

Царь-бомба

Ядерный гриб от Царь-бомбы wikipedia.org

В 1961 году СССР произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонная водородная бомба (“Царь-бомба“) была взорвана на полигоне на острове Новая Земля.

“Царь-бомба“ является самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества. Ее испытания состоялись 30 октября 1961 года посредством сброса с самолета Ту-95В на ядерном полигоне “Сухой Нос“ (остров Новая Земля). Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте или около 2,4 х 1017 Дж.

Никита Хрущев пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, чтобы не побить все стекла в Москве.

Напомним, днем ранее мы вспоминали рождение Интернета и самый старый астронавт.