Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В документах Word нашли опасную уязвимость

Комментариев: 0
Встраивание видео в Word может заразить компьютер.
Документы Word можно заразить
Документы Word можно заразить
OSzone

Исследователи в области кибербезопасности из организации Cymulate обнаружили новый способ заражения компьютеров пользователей через видео, встроенные в файлы Microsoft Word. Об этом специалисты сообщили в своем блоге.

Читай также: Проще простого: ТОП-20 секретов Word

Чтобы воспользоваться уязвимостью, киберпреступники встраивают в документ видео, взятое с любого интернет-ресурса, а также редактируют файл document.xml и меняют ссылку на видео. По ней в браузере Internet Explorer загружается вредоносный код.

Специалистам из Cymulate удалось самостоятельно создать такой зараженный файл. По их словам, изменить параметр embeddedHtml внутри XML-файла (именно там можно заменить существующий код на любой другой) оказалось несложно.

При открытии таких документов Microsoft Word система безопасности не отображает предупреждение о возможной угрозе.

Исправить эту проблему целиком пока невозможно. Исследователи рекомендовали пользователям блокировать текстовые документы, содержащие встроенное видео.

Напомним, ранее сообщалось, что в Word обнаружили опасную уязвимость для хакеров.

Поделись:
Теги: Word, уязвимость
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь