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День в истории: Рождение Интернета и самый старый астронавт

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В этот день, 29 октября, отмечаются такие события.

Первые шариковые ручки

Шариковая ручка
Шариковая ручка
livejournal.com

В 1945 году в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки (через 57 лет после получения патента.

Принцип действия ручки был запатентован 30 октября 1888 года в США Джоном Лаудом. В последующие годы были изобретены и запатентованы различные конструкции шариковых ручек: 3 мая 1904 года — Джорджем Паркером, в 1916 году — Ван Вечтен Райзбергом.

Искусственный дождь

Сухой лед
Сухой лед
wikipedia.org

В 1947 году сухой лед впервые используется для того, чтобы вызвать дождь.

Сделано это было компанией "Дженерал электрик" и ее химиком Винсентом Шефером.

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Он экспериментировал с различными веществами, чтобы заставить воду превратиться в лед (снег), и добился этого с помощью замороженного углекислого газа, который химики называют сухим льдом.

Что же происходит, если в облака распылить холодный углекислый газ? Процесс довольно сложный, в двух словах его можно описать так. Облака состоят из мелких разрозненных капелек воды, при попадании в них сухого льда в этих капельках образуются центры кристаллизации, вокруг которых скапливается вода из облака, превращается в капли и затем выпадает на землю в виде дождя.

Рождение Интернета

Компьютер в сети ARPANET
Компьютер в сети ARPANET
wikia.com

В 1969 году произошла первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET — рождение Интернета.

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Всю первую половину 1969 года продолжались работы над иерархией протоколов передачи данных. Суть проблемы состояла в разделении на уровни взаимодействия частей компьютеров в сети (аппаратной, программной частей, уровень модема и т. д.). Также система должна была поддерживать протокол удаленного доступа и запуска программ (telnet) и передачи файлов (ftp).

Первое испытание технологии произошло 29 октября 1969 года в 21:00. Сеть состояла из двух терминалов, которые должны были быть максимально удалены друг от друга, чтобы проверить систему в максимальных режимах. Первый терминал находился в Калифорнийском университете, а второй на расстоянии 600 км от него — в Стэнфордском университете.

На терминалах использовали 16-разрядные мини-компьютеры Honeywell DDP-316 с 12 кибибайт ОЗУ. Цифровые абонентские линии связи DS-0 емкостью 56 кбит/с были арендованы у телефонной компании AT&T. Программное обеспечение состояло из соединений IMP — host, IMP — IMP — протокол, протокол IMP-отправитель — IMP-получатель (IMP-s-IMP-r).

Тестовое задание заключалось в том, что первый оператор вводил слово "login", являвшееся командой входа в систему, а второй должен был подтвердить, что он видит его у себя на экране. Первый эксперимент потерпел неудачу, — отобразились только буквы "l", "o". Через час эксперимент был повторен и прошел удачно.

Самый старый астронавт

Джон Гленн
Джон Гленн
NASA

В 1998 году в США был запущен в космос самый старый астронавт — Джон Гленн (в возрасте 77 лет и 103 дней). 

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Ранее Джон Гленн уже летал в космос. Он первый американский астронавт, совершивший орбитальный космический полет. 20 февраля 1962 года Гленн на "Меркурии-Атлас-6" три раза облетел земной шар. Продолжительность полета составила 4 часа 55 мин. 

Второй полет Джон Гленн совершил в качестве специалиста по полезной нагрузке на космическом корабле "Дискавери" (STS-95) 29 октября 1998 года. Миссия "Дискавери" продолжалась 213 часов 44 минуты. 

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие Статуи Свободы и первый полет Airbus A300.

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Теги: день в истории, Интернет, шариковая ручка, Джон Гленн
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